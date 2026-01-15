Su existencia no es nueva, pero su nivel de desarrollo y su rol estratégico generan cada vez más interés.

En las profundidades de las montañas de Estados Unidos existe una de las infraestructuras más sofisticadas jamás construidas por un Estado: un complejo subterráneo diseñado para seguir operando incluso en medio de una catástrofe global.

No se trata de una base común ni de un refugio improvisado, sino de una obra de ingeniería pensada para sostener el poder político, militar y administrativo de una superpotencia.

Mientras la atención pública se concentra en misiles, drones y conflictos regionales, en el subsuelo se libra otra carrera silenciosa. Se trata de la construcción y modernización de complejos capaces de mantener funcionando a un país incluso si la superficie queda devastada.

Una ciudad secreta bajo tierra que podría mantener vivo a un país entero

Mount Weather Emergency Operations Center esta contruido dentro de una montaña en Virginia, Estados Unidos, diseñado para operar como una ciudad autónoma en caso de una catástrofe global. En su interior existen áreas médicas, sistemas de abastecimiento, espacios habitables y centros de comando capaces de funcionar durante largos períodos sin contacto con el exterior.

El complejo cuenta con sistemas independientes de energía, agua y aire, diseñados para soportar ataques químicos, biológicos y nucleares. National Archives

El objetivo de este tipo de instalaciones es garantizar la continuidad del gobierno en un escenario extremo, como una guerra nuclear o un colapso masivo de infraestructura. Allí podrían trasladarse las principales autoridades del país para seguir tomando decisiones estratégicas, incluso si las ciudades de la superficie quedaran inoperables.

Cómo funciona el búnker que resistiría una Tercera Guerra Mundial

Mount Weather Emergency Operations Center cuenta con sistemas independientes de energía, agua y aire, diseñados para soportar ataques químicos, biológicos y nucleares. También posee redes de comunicación protegidas que permitirían mantener contacto con fuerzas armadas, agencias de seguridad y otras instalaciones estratégicas.

Además, este tipo de fortaleza subterránea está construida para resistir explosiones de gran magnitud y movimientos sísmicos. Sus túneles, compuertas blindadas y estructuras de hormigón reforzado buscan asegurar que, incluso ante un ataque directo, el centro de mando continúe operativo.

Por qué estas megaestructuras vuelven a ser clave en el mundo actual

El resurgimiento de conflictos entre potencias y la posibilidad de enfrentamientos de gran escala reactivaron el interés por estos refugios extremos. En un mundo donde las amenazas ya no se limitan a armas convencionales, los Estados buscan garantizar su supervivencia institucional pase lo que pase en la superficie.

Estas fortalezas subterráneas representan una forma de seguro estratégico: no están pensadas para la población general, sino para proteger la estructura del poder. Su existencia confirma que, incluso en plena era digital, los gobiernos todavía se prepararían para el peor escenario posible.