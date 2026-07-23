Tras hacerse un café con cualquier método de filtrado, desde la maquina espresso tradicional hasta la moca italiana, los restos del café tienden a terminar en la basura .

Tras hacerse un café con cualquier método de filtrado, desde la maquina espresso tradicional hasta la moca italiana, los restos del café tienden a terminar en la basura dado que muchos ignoran que puede reutilizarse para tareas domésticas.

Entre ellos, uno de los más conocidos y utilizados es colocar un frasco con café usado abierto en la heladera , para ayudar a disminuir los olores que producen determinados alimentos.

Poner un frasco con café usado en la heladera: ¿Para qué sirve?

El café ayuda a reducir o disimular los olores acumulados dentro de la heladera, ya que la estructura porosa del café puede retener parte de algunos compuestos volátiles presentes en el aire mientras que su propio aroma contribuye a disminuir la percepción de otros olores.

Esto se debe a que el café posee la capacidad de absorber determinados compuestos orgánicos , aunque su efectividad doméstica a menudo depende de otros factores como cuánto se use, la humedad presente y el origen del olor.

Tras hacerse un café con cualquier método de filtrado, desde la maquina espresso tradicional hasta la moca italiana, los restos del café tienden a terminar en la basura. Chat GPT

¿Cómo reutilizar el café usado correctamente?

Para realizar este truco de forma eficaz, se recomienda escurrir muy bien el café después de haber preparado la infusión, extendiéndolo sobre un plato o bandeja para dejarlo secar , ya que de lo contrario puede favorecer la aparición de moho.

Colocar en un frasco limpio y abierto entre dos y cuatro cucharadas y ubicarlo en un estante estable de la heladera. Se debe cambiar cuando se humedezca para que no pierda su aroma ni presente un aspecto extraño.

Es importante que el café no esté tapado, ya que necesita el contacto con el aire interior para cumplir su función.

¿Por qué recomiendan poner un frasco con café usado en la heladera?

Además de que permite reutilizar un residuo cotidiano y no requiere comprar un producto específico. Por otro lado, es fácil de preparar y puede servir como medida complementaria después de limpiar la heladera.

No obstante, vale aclarar que el café no elimina la causa de los malos olores, por lo que antes de colocarlo conviene revisar los alimentos y desechar aquellos que estén descompuestos o vencidos.

Además, también se recomienda limpiar derrames, cajones, estantes y las juntas de goma.