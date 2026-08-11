Cinco gatos fueron llevados a una isla remota para controlar una plaga y terminaron alterando todo el ecosistema.

Un operativo millonario busca revertir el daño causado en una isla subantártica donde aves únicas quedaron al borde del colapso.

Llega el caza más avanzado fabricado en Latinoamérica: supera la velocidad del sonido, se construyó en este país y es el orgullo nacional

Lo que comenzó como una solución improvisada para controlar una plaga de ratones terminó desatando una crisis ambiental de escala histórica.

Investigadores que estudiaron las colonias de aves de la Isla Marion, un territorio sudafricano ubicado en el Atlántico Sur, concluyeron que la introducción de cinco gatos domésticos en 1949 alteró de manera drástica el ecosistema y desencadenó una cadena de consecuencias que todavía no ha podido ser reparada por completo.

Los científicos quedaron impactados al reconstruir el efecto acumulado de esa decisión: los felinos se reprodujeron sin control, diezmaron poblaciones de aves marinas y obligaron a diseñar un nuevo plan de conservación que hoy cuesta alrededor de 25 millones de dólares.

La historia se ha convertido en un caso emblemático para la biología de la conservación y para entender cómo una intervención humana aparentemente menor puede transformar un ecosistema entero.

¿Por qué llevaron cinco gatos a la Isla Marion en 1949?

En 1949, trabajadores de una estación meteorológica instalada en la Isla Marion decidieron llevar cinco gatos para controlar una creciente población de ratones que dañaba alimentos, cables y equipos. En ese momento se pensó que los felinos serían una herramienta simple y efectiva.

La isla, situada a unos 2.300 kilómetros al sur del continente africano, nunca había tenido mamíferos depredadores terrestres. Sus aves marinas habían evolucionado durante miles de años sin enfrentar amenazas de ese tipo, por lo que anidaban directamente en el suelo y mostraban muy pocas conductas defensivas.

Ese detalle resultó determinante.

Cinco gatos fueron llevados a una isla remota para controlar una plaga y terminaron alterando todo el ecosistema. Imagen creada con ChatGPT

¿Cómo cinco gatos provocaron un desastre ecológico en la Isla Marion?

Los gatos encontraron una fuente de alimento mucho más fácil que los ratones: los nidos de aves marinas. Petreles, albatros errantes y otras especies comenzaron a ser cazados de forma sistemática.

Con abundante alimento y sin depredadores naturales, la población felina creció rápidamente hasta superar los 2.000 ejemplares en la década de 1970. Los estudios posteriores estimaron que los gatos llegaron a matar alrededor de 450.000 aves por año, una cifra que dejó helados a los investigadores que analizaron las colonias.

El impacto fue especialmente grave porque muchas de esas especies tienen reproducción lenta y producen pocos polluelos cada temporada.

¿Qué hicieron las autoridades para eliminar los gatos de la isla?

Ante la magnitud del problema, Sudáfrica inició en 1977 un programa de erradicación que se extendió por más de una década. La estrategia combinó:

captura intensiva,

caza nocturna,

seguimiento de ejemplares,

y el uso del virus de la panleucopenia felina como herramienta de control biológico.

El último gato fue eliminado en 1991, catorce años después del inicio del plan.

Aunque la erradicación fue considerada un éxito técnico, la recuperación del ecosistema no ocurrió como se esperaba.

¿Por qué los ratones se volvieron una amenaza aún mayor?

Con los gatos fuera de la isla, los ratones —introducidos originalmente por balleneros en el siglo XIX— volvieron a multiplicarse rápidamente. Investigaciones recientes demostraron que estos roedores no solo consumen semillas e insectos: también atacan huevos, polluelos e incluso aves adultas debilitadas.

Según el proyecto de conservación Mouse-Free Marion Project, al menos 19 de las 29 especies de aves que anidan en la isla enfrentan riesgo de desaparición local si la plaga continúa expandiéndose.

Los científicos consideran este fenómeno un ejemplo clásico de “efecto cascada”: eliminar una especie invasora puede revelar otro problema oculto que antes estaba parcialmente contenido.

¿Cuál es el plan de 25 millones de dólares para salvar la Isla Marion?

Para intentar restaurar el equilibrio ecológico, Sudáfrica y organizaciones internacionales diseñaron la mayor operación de erradicación de roedores jamás intentada en una sola isla subantártica.

El plan contempla cubrir cerca de 30.000 hectáreas de terreno volcánico mediante helicópteros equipados con GPS que distribuirán cebos con veneno en franjas superpuestas durante el invierno austral. Antes del despliegue total se realizará una prueba aérea en unas 975 hectáreas, prevista para 2027.

Los responsables del proyecto advierten que el margen de error es prácticamente nulo: si sobrevive un número mínimo de ratones, la población podría recuperarse por completo en pocos años .

¿Qué enseñó la ciencia sobre los gatos introducidos en islas remotas?

La historia de la Isla Marion dejó varias lecciones fundamentales para la conservación: