El Gobierno de Filipinas confirmó que el Bataan–Cavite Interlink Bridge, un megapuente de más de 32 kilómetros sobre la bahía de Manila, entrará en fase de construcción durante este año, convirtiéndose en una de las obras de infraestructura más ambiciosas que se hayan levantado en Asia en las últimas décadas. La estructura conectará directamente las provincias de Bataan y Cavite, dos de los corredores más poblados y productivos del país, y cambiará por completo la forma en que se mueve la gente y la carga en esta región clave del Sudeste Asiático. Hoy, atravesar esa zona puede tardar hasta cinco horas por carretera, debido a los rodeos que exige la bahía y al tráfico crónico que rodea a Manila. Con el nuevo puente marítimo, ese trayecto pasará a demorar apenas entre 30 y 45 minutos, una reducción de tiempo que, en términos prácticos, equivale a “acercar” ciudades que hoy parecen separadas por un día entero de viaje. El Bataan–Cavite Interlink Bridge es un proyecto de ingeniería pensado para cruzar de lado a lado la bahía de Manila, uniendo Mariveles, en la provincia de Bataan, con Naic, en Cavite. En total, la obra tendrá una longitud cercana a los 32 kilómetros, lo que lo ubica en la élite de los puentes marítimos más largos del planeta. Para Filipinas, este enlace no es solo una carretera sobre el mar: es una pieza estratégica de su plan nacional de infraestructura, diseñado para descongestionar Manila, redistribuir el crecimiento económico y mejorar la conectividad entre regiones que concentran millones de habitantes y buena parte de la producción industrial del país. La estructura contará con cuatro carriles y estará compuesta por viaductos marinos, tramos elevados y dos grandes puentes atirantados que permitirán el paso de embarcaciones de gran tamaño por los canales norte y sur de la bahía. Cerca del 80 % del trazado irá literalmente sobre el mar, sostenido por pilotes y plataformas diseñadas para resistir sismos, mareas y tifones, una condición clave en una zona del mundo donde los eventos climáticos extremos son frecuentes. El cambio será brutal. En la actualidad, desplazarse entre Mariveles y Naic implica bordear toda la bahía de Manila y atravesar algunos de los tramos viales más congestionados del país. En horas pico, ese recorrido puede superar fácilmente las cinco horas. Con el megapuente en operación, el mismo trayecto se podrá completar en menos de una hora. Para trabajadores, transportadores de carga y turistas, esto significa menos costos, menos desgaste y una conexión mucho más directa entre dos polos económicos de primer nivel. El proyecto ya cuenta con respaldo de bancos multilaterales asiáticos que aportarán los recursos necesarios para levantar una de las infraestructuras más complejas de la región. Entre los financiadores figuran entidades de desarrollo que suelen respaldar proyectos de alto impacto económico y social en Asia. Las autoridades filipinas confirmaron que, una vez que arranquen las obras, se iniciará por los accesos terrestres y la preparación de los tramos marinos que sostendrán el puente principal.