Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben prepararse con antelación para la renovación de su licencia de conducción, dado que la normativa vigente estipula que es necesario demostrar la aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen efectuado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Si el correspondiente certificado no se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), las autoridades competentes no podrán proceder con la renovación del documento. Esta información es respaldada por las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, las cuales también aseguran el cumplimiento del requisito de estar a paz y salvo por multas. Asimismo, el Ministerio de Transporte establece en la Resolución 217 de 2014 los lineamientos sobre la emisión de estos certificados de aptitud, así como los aspectos que deben ser evaluados (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta normativa aplica a todos los conductores, siendo especialmente relevante a medida que se avanza en edad, debido a los periódicos de vigencia más reducidos. Es importante considerar un aspecto operativo que frecuentemente se pasa por alto: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si se excede este período sin completar el proceso, será necesario repetir los exámenes. Para proceder con la renovación, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted posea un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y reportado a través del sistema SICOV. En caso de que el certificado no esté cargado o haya expirado, la solicitud será rechazada. Adicionalmente, es imprescindible estar inscrito en el RUNT, presentar la documentación requerida y no tener comparendos pendientes (o contar con un acuerdo de pago). La validez de la licencia se ve afectada por el tipo de servicio así como la edad del solicitante: En Colombia, sacar la licencia de conducción cuesta distinto según la ciudad, la categoría y la academia. En Bogotá, en 2026, expedirla vale $329.800 para carro y $272.700 para moto; a eso se suman el curso y los exámenes médicos, por lo que el total suele rondar entre $1,8 millones y $2 millones. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico para la realización de los exámenes y la emisión del certificado que acredita que el CRC ha verificado que el conductor cumple con las condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación adecuadas para garantizar la conducción segura. En caso de que el resultado del examen sea no apto, el sistema no permitirá la renovación de la licencia hasta que se cumplan las recomendaciones especificadas por el profesional, lo que puede incluir tratamientos, ayudas ópticas o auditivas, entre otras medidas.