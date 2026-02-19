En las últimas semanas, la palabra therian se convirtió en tendencia en plataformas como TikTok, Instagram y X, luego de que circularan videos de jóvenes imitando comportamientos animales en espacios públicos de Bogotá y otros municipios. La conversación escaló rápidamente y muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué significa realmente ser “therian”, desde cuándo existe esta identidad y si en Colombia ya hay comunidades organizadas. Aunque para algunos se trata de un fenómeno nuevo, lo cierto es que esta subcultura digital tiene raíces que se remontan a varias décadas atrás y que hoy, gracias a internet, encontró un nuevo impulso entre las generaciones más jóvenes. La palabra “therian” proviene del concepto therianthropy (theriantropía), una expresión construida a partir de raíces griegas: therion (bestia) y anthropos (humano). En términos generales, hace referencia a personas que sienten una identificación interna —espiritual, psicológica o simbólica— con un animal no humano. Es clave aclarar que esta identidad no implica una transformación física ni la creencia literal de ser un animal. Quienes se identifican como therians explican que se trata de una conexión interior con determinadas características, instintos o rasgos asociados a una especie específica, como lobos, felinos o aves. Dentro de la comunidad se suele usar el término “theriotype” para nombrar al animal con el que la persona siente esa afinidad profunda. Aunque el concepto moderno tomó fuerza en internet, la idea de la therianthropía tiene antecedentes históricos en mitologías y relatos antiguos donde humanos y animales compartían rasgos o identidades simbólicas. Sin embargo, la subcultura therian tal como se conoce hoy empezó a consolidarse en la década de 1990, principalmente en foros en línea en Estados Unidos y Europa. Espacios digitales de discusión sobre identidad alternativa y espiritualidad sirvieron como punto de encuentro para personas que compartían experiencias similares. Con el paso del tiempo, la conversación migró a blogs, comunidades virtuales y, más recientemente, a redes sociales masivas. El auge de plataformas como TikTok aceleró la visibilidad del fenómeno, permitiendo que jóvenes de distintos países —incluida Colombia— encontraran contenidos relacionados y comenzaran a interactuar entre sí. Una de las dudas más frecuentes en Google es si los therians son lo mismo que los furries. La respuesta es no. Los furries están vinculados principalmente a una comunidad artística y de entretenimiento que gira en torno a personajes animales antropomórficos (con rasgos humanos). En cambio, los therians describen su identidad como una vivencia interna y persistente, no necesariamente asociada al uso de disfraces o trajes. Algunos therians pueden utilizar accesorios como máscaras o colas en ciertos espacios, pero para muchos la experiencia no depende de lo estético, sino de cómo perciben su identidad y su relación con el mundo. En Colombia no existen registros oficiales ni organizaciones formalmente constituidas de comunidades therian. No obstante, en redes sociales se han detectado pequeños grupos y perfiles que interactúan bajo esta identidad. En ciudades como Bogotá y municipios como Rionegro (Antioquia) circularon supuestos afiches convocando encuentros o actividades relacionadas con la comunidad therian. Algunas de estas invitaciones no contaron con respaldo oficial de autoridades locales, pero sí generaron debate en redes sociales.