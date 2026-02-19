La infraestructura urbana es el conjunto de redes, estructuras y servicios que permiten el funcionamiento de una ciudad. Sistemas como el transporte, el agua potable, la energía, el saneamiento y las telecomunicaciones resultan fundamentales para garantizar el crecimiento económico y el bienestar de la población. Dentro de este engranaje, los aeropuertos cumplen un papel estratégico. No solo facilitan el comercio internacional y el turismo, sino que también actúan como motores de empleo y desarrollo regional. Su impacto se extiende más allá de la movilidad aérea y se integra directamente en la planificación urbana. En este contexto, China avanza con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del mundo: la construcción de un aeropuerto sobre una isla artificial que promete convertirse en el más grande del planeta. La movilidad forma parte esencial del sistema urbano. Calles, autopistas, puentes, ferrocarriles, estaciones de metro, ciclorrutas y aeropuertos conforman una red que conecta personas, bienes y servicios. En el caso del transporte aéreo, su relevancia radica en la capacidad de impulsar la conectividad internacional y fortalecer los intercambios comerciales. De acuerdo con la consultora especializada Airport Gurus, por cada millón de pasajeros que transita por una terminal aérea se pueden generar entre 2000 y 4000 empleos en áreas como operaciones, seguridad, mantenimiento, logística y comercio. Esto convierte a los aeropuertos en centros económicos que dinamizan las ciudades donde operan. China construye el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan sobre una isla artificial creada mediante recuperación de tierras en alta mar. El proyecto abarcará aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, contará con cuatro pistas y tendrá capacidad para movilizar hasta 80 millones de pasajeros al año. La isla artificial tendrá más de seis kilómetros de largo y más de tres kilómetros de ancho. Estará ubicada en las aguas orientales de la bahía de Jinzhou, a 18 kilómetros del actual aeropuerto de Zhoushuizi y a 22 kilómetros del centro de Dalian, lo que le otorga una posición estratégica dentro del noreste asiático. Una vez entre en operación, prevista para 2035, el nuevo aeropuerto se convertirá en el más grande del mundo construido sobre una isla artificial. Con ello, superará al Aeropuerto Internacional de Hong Kong y al Aeropuerto Internacional de Kansai, dos referentes globales en este tipo de infraestructura. El proyecto se desarrolla bajo estándares internacionales y con una apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Además de ampliar la capacidad aérea de la región, busca consolidar a Dalian como un hub estratégico de conectividad entre China, Japón y Corea del Sur, reforzando su papel en el comercio y el turismo internacional.