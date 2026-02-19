En medio del auge digital de comunidades que se identifican con animales, ha comenzado a circular una duda puntual entre fieles cristianos en Colombia: ¿los therians aparecen en la Biblia? La respuesta, desde el análisis teológico e histórico, es clara: no. Aunque en plataformas como TikTok y otras redes sociales el término se ha viralizado con fuerza, no existe ninguna mención directa a los therians en las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. El debate, sin embargo, ha tomado fuerza por una coincidencia lingüística que ha generado confusión. Algunos usuarios han vinculado la palabra “therian” con el término griego θηρίον (therion), que aparece en el libro del Apocalipsis. Allí, la palabra se traduce como “bestia” y se utiliza en un contexto simbólico para describir figuras asociadas al mal, como la bestia que surge del mar y la bestia que emerge de la tierra. En el capítulo 13, el texto emplea “therion” para representar poderes opuestos a Dios, dentro de un lenguaje profundamente simbólico y apocalíptico. Sin embargo, expertos en teología aclaran que esa coincidencia etimológica no implica ninguna relación con el fenómeno contemporáneo de los therians. Es decir, aunque las palabras suenan parecidas, no hablan de lo mismo ni pertenecen al mismo contexto histórico o doctrinal. No. El término “therian” es moderno y no forma parte de los textos bíblicos. La Biblia fue escrita a lo largo de más de mil años, en contextos culturales y religiosos muy distintos al mundo digital actual. El concepto de therian surge en comunidades contemporáneas para describir a personas que sienten una identificación psicológica o espiritual con un animal no humano. No se trata de una transformación física ni de una doctrina religiosa, sino de una vivencia interna de identidad. Por eso, desde una perspectiva estrictamente bíblica, no existe ninguna referencia directa ni indirecta a esta subcultura. El término proviene de “therianthropy” y se usa para describir a personas que sienten una conexión profunda con un animal específico, ya sea a nivel emocional, simbólico o espiritual. En Colombia, el fenómeno ha empezado a ser más visible a través de redes sociales, donde jóvenes comparten experiencias y estéticas asociadas a esta identidad. Especialistas en psicología explican que estos movimientos suelen aparecer como formas de diferenciación generacional, similares a antiguas tribus urbanas. Para algunos adolescentes, puede ser una exploración simbólica; en otros casos, podría estar relacionado con procesos emocionales que requieren acompañamiento profesional. Lo que sí coinciden expertos en teología y salud mental es que no se debe estigmatizar ni simplificar el fenómeno.