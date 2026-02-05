Rusia volvió a ganar protagonismo en la agenda regional tras presentar una propuesta de cooperación tecnológica en defensa dirigida a países de América Latina. La iniciativa aparece en un contexto de competencia geopolítica por influencia y apunta a fortalecer capacidades locales mediante acuerdos industriales y esquemas de transferencia de conocimiento especializado. El planteamiento contempla contactos con gobiernos de Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, y busca afianzar instancias de trabajo conjunto con Estados y empresas del sector. De acuerdo con lo expuesto, el foco está puesto en proyectos estratégicos de largo alcance, orientados tanto a la producción como al desarrollo de tecnología aplicada al ámbito militar. La propuesta fue dada a conocer en el marco de una de las ferias más importantes del sector defensa en Brasil y se inscribe en una estrategia más amplia de Rusia para sostener su presencia técnica y comercial en América Latina. El movimiento ocurre en un escenario internacional ,marcado por tensiones geopolíticas y reacomodamientos de alianzas, que reactivan la búsqueda de nuevos esquemas de cooperación. Más que un anuncio puntual, la iniciativa apunta a afianzar relaciones de largo plazo con actores regionales, mediante la combinación de transferencia de conocimiento, colaboración industrial y desarrollo conjunto en áreas vinculadas al ámbito de la defensa. La confirmación oficial llegó el 1 de abril de 2025, cuando Rosoboronexport, la empresa estatal encargada de las exportaciones de armamento ruso, ratificó la propuesta durante la feria LAAD 2025, realizada en Río de Janeiro. Este evento es considerado el principal encuentro de defensa y seguridad de América Latina. Según lo expuesto, el enfoque apunta a profundizar la colaboración con países de la región mediante proyectos industriales y tecnológicos, en un escenario donde varias naciones buscan diversificar proveedores y fortalecer capacidades propias dentro del sector estratégico. Según explicó su director general, Alexander Mikheev, el objetivo de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países latinoamericanos. La propuesta contempla asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de distintos sistemas militares, con participación de empresas locales. Entre las áreas mencionadas por la compañía se encuentran: Rosoboronexport señaló que este tipo de cooperación responde al interés de varios países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, mediante el fortalecimiento de sus propias industrias de defensa. Durante LAAD 2025, la delegación rusa mantuvo reuniones con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otros países de América Latina. Aunque su estand fue más reducido que el de otros fabricantes internacionales, la empresa utilizó el espacio para encuentros privados y presentaciones técnicas. En la exposición se mostraron réplicas de algunos sistemas considerados de interés para la región, como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos ellos parte del catálogo exportable de la industria militar rusa.