La iniciativa busca proteger tanto el derecho a la protesta como la movilidad de millones de ciudadanos.

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Cada vez que una protesta provoca bloqueos en los principales corredores viales de Bogotá, miles de usuarios de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) terminan afectados por la suspensión del servicio. Con el objetivo de evitar que estas situaciones se repitan, el concejal Juan David Quintero Rubio presentó el Proyecto de Acuerdo denominado “No más bloqueos”, una iniciativa que propone establecer mecanismos de coordinación para que el sistema continúe operando, incluso durante las manifestaciones, sin desconocer el derecho constitucional a la protesta .

La propuesta parte de la necesidad de encontrar un equilibrio entre dos garantías fundamentales: el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y el derecho de millones de personas a desplazarse diariamente para cumplir con sus actividades laborales, académicas, médicas y familiares.

¿Qué propone el proyecto para que TransMilenio siga funcionando durante las protestas?

El Proyecto de Acuerdo “No más bloqueos” plantea la creación de principios y lineamientos que permitan a las entidades distritales actuar de manera coordinada cuando se registren manifestaciones que puedan afectar la movilidad en Bogotá.

El propósito es que TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable mantengan la prestación del servicio en la mayor medida posible, mediante protocolos previamente establecidos que reduzcan las interrupciones y permitan responder con mayor rapidez ante bloqueos parciales o totales.

La iniciativa no busca restringir las movilizaciones ciudadanas, sino minimizar las consecuencias que estas generan sobre millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público.

TransMilenio seguirá funcionando en medio de protestas y los ciudadanos no estarán incomunicados. Alcaldía de Bogotá

¿Por qué buscan evitar los bloqueos en TransMilenio?

Según la exposición del proyecto, cuando el sistema deja de operar debido a bloqueos, las afectaciones van mucho más allá del tránsito vehicular.

Los principales perjudicados son trabajadores que pueden perder su jornada laboral, estudiantes que no alcanzan a llegar a clases, pacientes que faltan a citas médicas, cuidadores, adultos mayores y miles de ciudadanos que ya pagaron su pasaje y necesitan movilizarse por la capital.

Bajo esa premisa, la campaña del concejal resume su mensaje con una frase: “Protestar es un derecho. Llegar también”, destacando que ambas garantías pueden protegerse de manera simultánea mediante una mejor coordinación institucional.

¿Cómo funcionaría el protocolo para mantener el servicio de transporte?

Uno de los puntos centrales del proyecto consiste en diseñar procedimientos que permitan actuar de forma inmediata cuando una protesta afecte corredores estratégicos de la ciudad.

Entre las alternativas que podrían implementarse se encuentran la habilitación de rutas alternas, ajustes operacionales temporales y una mayor coordinación entre las entidades responsables de la movilidad, la seguridad y el manejo de las manifestaciones.

La intención es que, incluso si una movilización bloquea sectores como la avenida Caracas, la autopista Norte u otros corredores de alta demanda, existan mecanismos previamente definidos para reducir el impacto sobre los pasajeros y evitar la suspensión generalizada del servicio.

¿Cómo pueden apoyar los ciudadanos la propuesta “No más bloqueos”?

Como parte del proceso de construcción del Proyecto de Acuerdo, la Unidad de Apoyo Normativo del concejal Juan David Quintero Rubio abrió una campaña de recolección de apoyos ciudadanos.

A través de un formulario, los bogotanos pueden expresar su respaldo a la iniciativa y compartir experiencias relacionadas con afectaciones ocasionadas por bloqueos al transporte público.

La convocatoria está dirigida especialmente a quienes hayan perdido una cita médica, un turno de trabajo, una clase universitaria, dinero o varias horas de desplazamiento debido a interrupciones en la operación de TransMilenio o del SITP.

La información recopilada servirá para fortalecer la discusión del proyecto, identificar los puntos donde se presentan mayores afectaciones y aportar insumos para futuras acciones de control político sobre la movilidad en Bogotá.

¿Qué dijo Juan David Quintero sobre los bloqueos al transporte público?

El concejal aseguró que Bogotá necesita proteger el sistema de transporte como un servicio esencial para millones de ciudadanos.

A través de sus redes sociales manifestó que la ciudad no puede acostumbrarse a que el transporte público quede paralizado cada vez que se presentan manifestaciones y señaló que el objetivo del proyecto es impedir que miles de personas tengan que caminar largas distancias para llegar a sus trabajos, centros educativos, hospitales o viviendas.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a respaldar el Proyecto de Acuerdo con el argumento de que la protección del derecho a la movilidad debe coexistir con el respeto por la protesta pacífica.

¿Qué cambiaría si el Concejo de Bogotá aprueba el Proyecto de Acuerdo?

En caso de recibir el visto bueno del Concejo de Bogotá, la iniciativa no eliminaría ni limitaría el derecho constitucional a la protesta.

Lo que propone es establecer reglas claras para que las autoridades distritales coordinen respuestas oportunas que permitan mantener en funcionamiento el transporte público mientras se desarrollan manifestaciones, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

De esta manera, Bogotá contaría con herramientas institucionales para reducir las interrupciones de TransMilenio y del SITP, disminuir el impacto sobre millones de usuarios y evitar que amplios sectores de la ciudad queden incomunicados durante jornadas de protesta.