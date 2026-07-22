El formulario DS-260 es obligatorio para quienes solicitan una visa de inmigrante desde fuera de Estados Unidos.

Estados Unidos mantiene vigente un requisito clave para quienes buscan obtener la residencia permanente mediante un proceso consular. Se trata del formulario DS-260, una solicitud electrónica obligatoria que deben completar las personas que tramitan una visa de inmigrante desde fuera del país antes de asistir a la entrevista en una embajada o consulado estadounidense.

De acuerdo con la información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, el DS-260 constituye la solicitud de visa de inmigrante y registro de extranjeros. Su presentación es indispensable para avanzar en el proceso de residencia permanente cuando el caso se gestiona a través de un consulado, y no mediante un ajuste de estatus dentro de territorio estadounidense.

A diferencia de otros formularios administrados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el DS-260 se completa exclusivamente de forma digital mediante el Centro Electrónico de Solicitudes Consulares (CEAC) y está regulado por las normas del Departamento de Estado, contenidas en el Manual de Asuntos Exteriores (FAM).

¿Qué es el formulario DS-260 y para qué sirve?

El formulario DS-260, cuyo nombre oficial es Solicitud de Visa de Inmigrante y Registro de Extranjeros, recopila toda la información necesaria para que las autoridades estadounidenses evalúen la elegibilidad de una persona que solicita una visa de inmigrante.

El formulario DS-260 es obligatorio para quienes solicitan una visa de inmigrante desde fuera de Estados Unidos.

Entre los datos que deben suministrarse figuran:

Información personal y biográfica.

Datos del pasaporte.

Historial de direcciones.

Antecedentes laborales.

Información sobre familiares.

Historial migratorio en Estados Unidos.

Preguntas relacionadas con seguridad y admisibilidad.

Toda esta información pasa a integrar el expediente oficial del solicitante y será revisada por los funcionarios consulares antes de la emisión de la visa.

¿Quiénes deben completar el formulario?

El formulario es obligatorio para quienes realizan el proceso de residencia permanente desde el extranjero mediante una visa de inmigrante.

En términos generales, debe presentarlo quien:

Solicita una visa de inmigrante desde fuera de Estados Unidos.

Ya cuenta con una petición migratoria aprobada por USCIS.

Tiene un caso abierto en el Centro Nacional de Visas (NVC).

Deberá asistir a una entrevista en una embajada o consulado estadounidense.

Además, cada integrante que emigrará debe completar su propio formulario, incluido el solicitante principal, su cónyuge y los hijos que sean beneficiarios del proceso.

El formulario DS-261: el paso previo que puede ser necesario

Antes de completar el DS-260, muchos solicitantes deben presentar el formulario DS-261, denominado oficialmente Elección de Dirección y Agente.

Este documento permite indicar al Departamento de Estado quién recibirá todas las comunicaciones relacionadas con el expediente migratorio, como actualizaciones del caso, instrucciones de pago, solicitudes de documentos adicionales y la notificación de la fecha de entrevista.

En la mayoría de los casos, el propio solicitante se designa como agente, aunque también puede nombrar a un abogado, un familiar u otra persona de confianza. No todos los procesos requieren el DS-261, pero suele formar parte de numerosos casos de inmigración basados en vínculos familiares.

¿Cuándo se presenta el formulario DS-260?

El formulario no puede completarse al iniciar el trámite. Solo se habilita una vez que el proceso migratorio avanza y el Centro Nacional de Visas autoriza esa etapa.

Habitualmente, la secuencia es la siguiente:

USCIS aprueba la petición de inmigrante.

El caso es transferido al Centro Nacional de Visas (NVC).

Si corresponde, se presenta el formulario DS-261.

Se pagan las tarifas requeridas.

Se entregan los documentos civiles solicitados.

El expediente queda documentariamente completo.

El NVC invita al solicitante a completar el formulario DS-260 .

Posteriormente se programa la entrevista en la embajada o consulado de Estados Unidos.

El Manual de Asuntos Exteriores establece que el NVC es el organismo encargado de habilitar esta etapa antes de fijar la entrevista consular.

¿Dónde se completa el formulario DS-260?

La solicitud se presenta exclusivamente por internet a través del Centro Electrónico de Solicitudes Consulares (CEAC).

Para ingresar, los solicitantes deben contar con:

Acceso a internet.

Número de caso asignado por el Centro Nacional de Visas.

Número de identificación de la factura correspondiente.

En el caso de quienes participan en el Programa de Visas por Diversidad, también se solicita el número del caso de diversidad y la fecha de nacimiento del solicitante principal.

Requisitos importantes para completar el formulario

El Departamento de Estado recuerda que todas las respuestas del DS-260 deben completarse en inglés, utilizando únicamente caracteres del alfabeto inglés. Las solicitudes presentadas en otro idioma pueden ser rechazadas.

Asimismo, la mayoría de las preguntas son obligatorias y el sistema no permitirá enviar el formulario si existen campos requeridos sin completar.

Durante la carga de datos, el sistema permite guardar el progreso para continuar más adelante. No obstante, por motivos de seguridad, la sesión se cierra automáticamente tras aproximadamente 20 minutos de inactividad, por lo que solo se conservará la información previamente guardada.

Una vez enviado y firmado electrónicamente, el formulario ya no podrá modificarse sin la intervención del Centro Nacional de Visas o de la embajada o consulado donde se realizará la entrevista.