El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) ha confirmado que el desembolso del ciclo 1 de Colombia Mayor iniciará el viernes 27 de febrero. Este pago incluirá el incremento autorizado para 2025, beneficiando a los adultos mayores que están bancarizados en todo el país. Estas ayudas son parte del fortalecimiento del programa, que comenzará el año con valores ajustados y una expansión gradual de la cobertura en diversas ciudades y municipios. Según el calendario oficial, los beneficiarios recibirán el depósito el 27 de febrero. Mientras que los siguientes cinco ciclos del programa se entregarán a partir del 25 de marzo, el 22 de abril, el 20 de mayo, el 17 de junio y el 29 de julio, respectivamente. El Gobierno defiende la reciente modificación implementada en los últimos meses, que incrementó el subsidio de $80.000 a $230.000, conforme a la priorización por edad y grado de vulnerabilidad. Este incremento se sostendrá para los giros del año, mientras prosigue la incorporación de nuevos beneficiarios, en función del presupuesto disponible. El retiro del dinero puede hacerse mediante diferentes modalidades habilitadas por Prosperidad Social: Quienes no están bancarizados pueden acceder a su pago a través de diversos mecanismos, además de recibirlo directamente en su cuenta del Banco Agrario: El ingreso de nuevos participantes está condicionado por la disponibilidad de cupos y el cumplimiento de los requisitos generales: