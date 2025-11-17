El próximo feriado no se mueve y quedará en su fecha original: ¿Qué pasa con el fin de semana largo?

El Gobierno en Colombia publicó el calendario de festivos nacionales para lo que resta del 2025, y muchos ciudadanos se sorprendieron al ver que habrá un feriado que no se modificará. Estas jornadas recuerdan eventos religiosos, históricos y culturales, y ofrecen una oportunidad para disfrutar de un descanso o realizar actividades turísticas.

En los últimos meses del año en curso, numerosos colombianos empiezan a consultarse por los fines de semana largos y feriados que quedan antes de finalizar el 2025. A esta altura del año, queda uno solo con algunas particularidades.

El Gobierno confirma el último fin de semana largo del 2025

Por primera vez en varios años, la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani) no tendrá aplicación y el festivo dedicado a la Inmaculada Concepción no se trasladará. Esto ocurre porque el 8 de diciembre de 2025 caerá en lunes, consolidando un nuevo fin de semana largo para trabajadores y estudiantes.

Este feriado añadirá un puente festivo en diciembre, perfecto para escapadas cortas, encuentros familiares o simplemente descanso.

El último feriado del año será Navidad el próximo 25 de diciembre.

Cuáles son los feriados que restan en el año

Según el calendario de festivos vigente, estos son los últimos días de descanso nacional antes de finalizar el 2025:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

¿Qué es la Ley Emiliani y por qué se trasladan los festivos?

La Ley Emiliani, vigente desde 1984, permite que varios festivos religiosos y civiles se trasladen al lunes siguiente cuando no caen en esa fecha. El objetivo principal de esta norma es fomentar el descanso prolongado y estimular el turismo interno, uno de los sectores clave para la economía del país.

Gracias a esta ley, celebraciones como San José, la Ascensión de Jesús, Corpus Christi, el Sagrado Corazón o la Asunción de la Virgen también suelen moverse para crear fines de semana extendidos, conocidos popularmente como puentes festivos.

¿Cuántos feriados habrá durante 2026?

El calendario laboral de 2026 traerá buenas noticias para los trabajadores colombianos. Según las proyecciones oficiales, habrá 18 días festivos durante todo el año, dos más que en 2025. Esto se debe a que varios feriados del año anterior coincidieron con domingo, lo que redujo los días de descanso efectivo.

De esos 18 feriados, 11 serán puentes festivos, una cifra que promete dinamizar la movilidad y las reservas en destinos turísticos como el Eje Cafetero, la Costa Caribe, Santander y el Tolima Grande.

Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026