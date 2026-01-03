Ya es oficial | El Gobierno de Colombia estableció 42 horas de jornada laboral por semana: comenzará a partir de esta fecha. (Imagen: archivo)

El Gobierno Nacional ha oficializado la reducción definitiva de la jornada laboral en Colombia a 42 horas por semana, medida que entrará en vigor el miércoles 15 de julio de 2026.

Con este decreto, el país completa la última fase de implementación de la Ley 2101 de 2021, una norma que redujo progresivamente las horas laborales sin afectar los salarios, prestaciones ni derechos adquiridos por los trabajadores.

Según lo expuesto por el Ministerio del Trabajo, esta decisión tiene como objetivo equilibrar la vida laboral y personal, fortalecer la productividad empresarial y mejorar el bienestar físico y mental de los empleados.

A partir de la fecha establecida, todas las empresas del país deberán ajustar sus horarios y turnos para cumplir con el nuevo límite legal.

Conoce la jornada laboral en Colombia para 2026

En la actualidad, la jornada laboral máxima en Colombia está fijada en 44 horas semanales, cifra que entró en vigor en julio de 2025. Esta fue la penúltima reducción establecida por la Ley 2101 de 2021, que contempló una disminución escalonada de seis horas a lo largo de cuatro años.

El ajuste permitió que miles de trabajadores disfrutaran de dos horas menos por semana sin impacto en sus ingresos ni en sus prestaciones sociales, representando un avance significativo hacia un modelo laboral más humano y competitivo.

Gobierno de Colombia reduce jornada laboral a 42 horas semanales desde julio de 2026 (foto: archivo).

Nueva jornada laboral de 42 horas semanales a partir de esta fecha

El miércoles 15 de julio de 2026 se establecerá el comienzo de la jornada laboral de 42 horas semanales en todo el territorio nacional. A partir de esa fecha, las empresas, independientemente de su tamaño o sector, deberán ajustar sus cronogramas internos para cumplir con el nuevo límite legal.

El Gobierno ha reafirmado que no habrá reducción de salarios ni pérdida de beneficios, asegurando que los trabajadores conservarán las mismas condiciones económicas mientras disfrutan de una mejor distribución del tiempo.

Ley 2101 de 2021: reducción de la jornada laboral explicada

La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso comenzó en 2023 y concluirá con la implementación del nuevo límite en julio de 2026.

La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo y que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, imponiendo sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria.

¿Cuáles son los beneficios de la nueva jornada laboral en Colombia?

Entre los principales beneficios de la reducción a 42 horas se destacan la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, el aumento en la productividad y la posibilidad de dedicar más tiempo al descanso o a la familia.

Sin embargo, los gremios empresariales advierten desafíos logísticos para reorganizar los turnos, especialmente en sectores como comercio, manufactura y servicios, donde podría ser necesario contratar más personal o implementar nuevos modelos de trabajo.

A pesar de estos retos, el Gobierno mantiene su postura: la medida apunta a consolidar una relación laboral más equilibrada, moderna y sostenible, en línea con las tendencias internacionales.

Expertos aseguran que los países con jornadas más cortas suelen registrar menores índices de estrés y ausentismo laboral.