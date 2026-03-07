El Gobierno de Estados Unidos abrió el período para registrarse en el programa de visas de trabajo H-1B, uno de los mecanismos más utilizados por profesionales extranjeros que buscan desempeñarse legalmente en el país. La convocatoria fue habilitada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y permite a empleadores y representantes registrar de manera electrónica a posibles beneficiarios para participar en el proceso de selección del próximo año fiscal. Durante esta etapa inicial, los solicitantes deben completar el registro en línea y abonar una tarifa establecida por la agencia para cada trabajador que desee participar en el proceso. El período de registro para la visa de trabajo H-1B comenzó el 4 de marzo y permanecerá abierto hasta el 19 de marzo, plazo durante el cual los empleadores pueden presentar las solicitudes de manera digital a través de la plataforma oficial del USCIS. Cada registro requiere el pago de una tarifa de USD 125 y corresponde a un posible beneficiario. Una vez cerrado el período de inscripción, la agencia realiza un proceso de selección entre todos los registros recibidos. Las personas cuyos registros resulten seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico antes de comienzos de abril, lo que les permitirá continuar con la presentación formal de la solicitud de visa. Según explicó el organismo migratorio, un solicitante solo puede presentar una petición H-1B sujeta al límite anual permitido, aunque también existe una excepción para ciertos profesionales con estudios avanzados en Estados Unidos. La visa H-1B está destinada a trabajadores extranjeros que se desempeñan en ocupaciones especializadas, es decir, empleos que requieren conocimientos técnicos o profesionales avanzados. De acuerdo con el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, este tipo de ocupaciones exige la aplicación de conocimientos altamente especializados y, por lo general, contar con al menos un título universitario o su equivalente. Entre los sectores que suelen aplicar a este programa se encuentran: Quienes obtienen esta visa pueden ser admitidos inicialmente en el país por un período de hasta tres años, con la posibilidad de extender su permanencia por otros tres años adicionales. Dentro del programa existen además distintas subclasificaciones, como la H-1B1 para trabajadores especializados, la H-1B2 vinculada a proyectos del Departamento de Defensa y la H-1B3 destinada a modelos de moda con méritos destacados. El programa tiene un límite numérico anual de 65.000 visas, que corresponde al cupo regular establecido por la normativa migratoria estadounidense. A este número se suman 20.000 visas adicionales reservadas para beneficiarios que posean una maestría o un título superior obtenido en una institución de educación superior de Estados Unidos. Sin embargo, ciertos trabajadores no están sujetos a este límite cuando son contratados por: Para el año fiscal 2027, el proceso de selección también incorporó cambios impulsados por la administración federal, que busca priorizar a trabajadores con mayor cualificación y mejores niveles salariales, con el objetivo de proteger las condiciones laborales en el mercado estadounidense (USCIS).