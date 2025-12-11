El plan contempla un tren de alta velocidad que superará los 300 km/h y reconfigurará la forma de viajar en el país (Fuente: archivo).

El Gobierno de Canadá anunció el desarrollo de “Alto”, un nuevo sistema de tren de alta velocidad que unirá Toronto, Ottawa, Montreal y Quebec a lo largo de casi 1.000 kilómetros, con la promesa de revolucionar la movilidad en el corredor más transitado del país.

El anuncio, realizado en un evento oficial en Montreal, confirmó que el proyecto circulará a velocidades que alcanzarán los 300 km/h, reducirá a la mitad los tiempos de viaje y aportará un impulso económico clave en los próximos años.

Según el ex primer ministro Justin Trudeau, esta iniciativa agregará 35.000 millones de dólares canadienses al PIB —equivalentes a 24.626 millones de dólares estadounidenses— y generará 51.000 empleos durante su construcción.

El mandatario señaló que el tren “transformará la productividad nacional, ampliará las oportunidades laborales y reducirá de manera significativa las emisiones contaminantes”, al tiempo que garantizó que se empleará acero y aluminio canadiense para la obra.

¿Cómo será el nuevo tren de alta velocidad entre Toronto, Ottawa, Montreal y Quebec?

El proyecto “Alto” será una línea ferroviaria de casi 1.000 kilómetros de extensión diseñada para operar a velocidades máximas de 300 km/h, con el objetivo de conectar más rápido y de forma más eficiente las principales ciudades de la región.

Uno de los cambios más relevantes será la reducción del tiempo de viaje entre Toronto y Montreal, que pasará de más de cinco horas a cerca de tres horas, un ajuste que reconfigurará por completo la dinámica de transporte entre ambos centros urbanos.

Canadá pone en marcha un tren de casi 1.000 kilómetros que conectará Toronto, Ottawa, Montreal y Quebec.

¿Cuánto costará el proyecto ferroviario y quién estará a cargo?

El Gobierno de Canadá anunció que destinará 3.900 millones de dólares canadienses durante los próximos años para garantizar el avance del sistema de alta velocidad.

La construcción, operación y mantenimiento estarán a cargo de Cadence, un consorcio franco-canadiense, que combinarán inversión privada con participación estatal.

Este modelo mixto permitirá acelerar plazos, asegurar estándares internacionales de ingeniería y fortalecer la competitividad del sector ferroviario del país.

¿Cómo aportará este tren a la sostenibilidad y reducción de emisiones?

El proyecto “Alto” también tiene una fuerte apuesta ambiental. Según las autoridades, el sistema permitirá disminuir el uso de vehículos particulares y vuelos domésticos en el corredor Toronto–Quebec, lo que reducirá las emisiones asociadas al transporte.

La electrificación del tren, sumada al uso de materiales locales como acero y aluminio canadiense, está alineada con las metas de transición energética y desarrollo sostenible que el país impulsa desde hace varios años.

¿Cuándo comenzará a construirse el tren de alta velocidad de Canadá?

Si bien la inversión inicial ya fue anunciada, el Gobierno canadiense confirmó que la fase de diseño y planificación avanza bajo cronogramas estrictos y que el consorcio Cadence ya está trabajando en los estudios técnicos finales.

Aunque no se entregó una fecha exacta de inauguración, las autoridades señalaron que el proyecto avanzará de manera progresiva durante los próximos años, con hitos de construcción programados para iniciar tan pronto finalicen los procesos de ingeniería y licenciamiento.