El prosecretario de la Intendencia, Diego Olivera, detalló que trabajaron 16 cuadrillas de arbolado desplegadas en toda la capital, con especial intensidad en los municipios CH, E y F, donde se registró más del 60% de los incidentes. En las calles Maldonado y Cassinoni permanecía cortado el tránsito debido a la caída de dos árboles de gran porte; según Olivera, “el evento está controlado, pero queda todavía por cortar madera, porque fue mucho trabajo y va a quedar a primeras horas del día de mañana habilitada la circulación”. Para el resto de los siniestros, la Intendencia informó que se ha intervenido en todos. Las cuadrillas continuarán priorizando zonas con mayor riesgo y patios con arbolado que impiden el restablecimiento rápido del servicio vial. Las autoridades recomendaron a la población evitar circular por áreas con árboles caídos hasta que finalicen las labores. Para reportar daños o solicitar asistencia, la Intendencia puso a disposición el teléfono 1950 y el WhatsApp 092 250 260. Desde la comuna llamaron a la colaboración ciudadana para no intentar retirar árboles o ramas por cuenta propia.