Mantener el horno limpio no solo mejora el aspecto de la cocina, también es clave para evitar olores molestos, humo y residuos perjudiciales. Con el uso diario, es normal que se acumulen restos de comida y grasa que, al calentarse, generan vapores incómodos e incluso riesgos innecesarios. Afortunadamente, existen alternativas simples y accesibles para dejar todo impecable sin recurrir a productos costosos. Cuando la suciedad ya está adherida, es importante aplicar técnicas que realmente penetren la grasa. Una de las opciones más eficaces es el uso de bicarbonato combinado con vinagre. Esta mezcla genera una reacción que ayuda a desprender la suciedad más difícil, logrando una limpieza profunda sin esfuerzo excesivo. Para aplicarlo, se recomienda formar una pasta con bicarbonato, agua y vinagre, distribuirla en las superficies sucias y dejarla actuar durante varias horas. Luego, retirar con una esponja húmeda hasta eliminar todos los restos. El limón es un gran aliado en la cocina gracias a su poder desengrasante y su aroma fresco. Una forma práctica de usarlo es colocar jugo de limón junto con sus cáscaras en un recipiente con agua y llevarlo al horno a temperatura media durante unos minutos. El vapor generado ayuda a aflojar la grasa mientras neutraliza los malos olores. Después, solo hace falta pasar un paño húmedo para retirar los residuos y dejar el interior brillante. Cuando el horno no está demasiado sucio, la sal puede ser una solución rápida y efectiva. Mezclada con agua, permite crear una preparación que se aplica sobre las paredes internas. Tras unos minutos de reposo, la suciedad se ablanda y puede retirarse fácilmente con un trapo húmedo. Este método es ideal para mantener la limpieza sin necesidad de procedimientos largos. Las bandejas suelen ser las más afectadas por restos de comida endurecidos. Para estos casos, se puede optar por cubrir la superficie con sal gruesa y agua caliente, dejando actuar antes de frotar. Otra alternativa es aplicar bicarbonato con vinagre y dejar reposar durante la noche para facilitar la limpieza al día siguiente. La frecuencia de limpieza influye directamente en el estado del electrodoméstico. Lo más recomendable es pasar un paño húmedo después de cada uso, especialmente si hubo derrames. Además, realizar una limpieza profunda cada cierto tiempo evita la acumulación de grasa y prolonga la vida útil del horno. Prevenir siempre es más sencillo que limpiar desde cero. Algunos hábitos útiles incluyen colocar papel aluminio o manteca en las bandejas, retirar los recipientes con cuidado para evitar derrames y limpiar rápidamente cualquier resto antes de que se adhiera. Con estas prácticas, es posible mantener el horno en buen estado durante más tiempo con menos esfuerzo y mejores resultados.