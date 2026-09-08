Este martes, 8 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 611.0628 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,13%.

En la última semana, la cotización del Real cayó -1.23% y en el último año acumuló un descenso de -10.14%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En diez días, el Real inició estable, sumó tres avances, corrigió dos, lateralizó dos y cerró con caída y rebote, dejando un saldo levemente positivo.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 5.66%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.78%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría indicar un aumento en la confianza económica.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 61106.28231085252 pesos colombianos; 200 reales cuestan 122212.56462170504 pesos colombianos y 500 reales, 305531.4115542626 pesos colombianos.