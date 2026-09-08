En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 8 de septiembre de 2026 llegó a 3614.59 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del2,64% en relación al costo del día anterior.

En la última semana la cotización del Euro subió 17.71%, mientras que en el último año registró una variación de -15.83%, lo que indica un repunte reciente tras un desempeño anual negativo.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro inició con dos avances, siguió con dos retrocesos y luego alternó con predominio alcista; cerró en positivo y sin jornadas planas, con volatilidad moderada.

La cotización del Euro muestra una tendencia a la baja en comparación con días anteriores. Esto sugiere que los factores económicos actuales están afectando negativamente su valor.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia pagarán 361459.01 pesos colombianos; 200 euros costarán 722918.02 pesos colombianos y 500 euros costarán 1807295.05 pesos colombianos.