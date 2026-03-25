Colombia atraviesa uno de los episodios más dolorosos del año luego del accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó hasta el momento 69 uniformados fallecidos. Ante la magnitud de la tragedia, el presidente Gustavo Petro decretó tres días de duelo nacional y ordenó rendir honores militares a los miembros de la Fuerza Pública que perdieron la vida mientras cumplían una misión oficial. El mandatario confirmó la decisión mediante un mensaje en su cuenta oficial, en el que señaló que el país acompañará a las familias de las víctimas y que las instituciones públicas deberán izar la bandera a media asta como señal de respeto. La medida aplica para todas las entidades del Estado, guarniciones militares, unidades policiales y embajadas de Colombia en el exterior. El Gobierno nacional expidió el Decreto 0295 de 2026 tras el accidente del avión Hércules C-130 ocurrido el 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. En la aeronave viajaban integrantes del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y miembros de la Policía Nacional que se desplazaban en una misión de transporte y abastecimiento. Según el documento oficial, la tragedia dejó más de 69 uniformados fallecidos, lo que generó un impacto nacional y motivó la declaratoria de duelo. El Ejecutivo destacó que los militares y policías fallecidos “ofrendaron su vida en defensa de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los ciudadanos”. Además, el Gobierno expresó su solidaridad con los familiares y señaló que el país entero acompaña el luto institucional tras la pérdida de los integrantes de la Fuerza Pública. Durante los tres días de duelo nacional ordenados por el Ejecutivo, se adoptarán varias medidas simbólicas y protocolarias en todo el país: El Ministerio de Defensa será el encargado de coordinar los homenajes en las diferentes unidades militares y policiales del territorio nacional. El siniestro ocurrió en inmediaciones de Puerto Leguízamo, Putumayo, durante la maniobra de despegue del avión militar. La aeronave transportaba 128 personas, entre uniformados del Ejército, personal de la Fuerza Aeroespacial y miembros de la Policía. El reporte más reciente indica: Las autoridades continúan con las labores de búsqueda, identificación y acompañamiento a las familias afectadas. El avión siniestrado corresponde a un C-130H Hércules, una aeronave de transporte táctico ampliamente utilizada en operaciones militares y humanitarias. Este modelo es reconocido por su capacidad para operar en pistas no preparadas y en zonas de difícil acceso, características clave para misiones en regiones apartadas de Colombia. Entre sus principales características se destacan: Este tipo de aeronave cumple funciones estratégicas como transporte de tropas, evacuaciones médicas, entrega de ayuda humanitaria y apoyo en desastres naturales. El presidente confirmó la declaratoria de duelo nacional y aseguró que el país rendirá homenaje a los uniformados fallecidos. En su mensaje indicó que las banderas se izarán a media asta en todas las instituciones y que se realizarán honores militares. También señaló que el hecho “nos enluta como país” y expresó condolencias a las familias de las víctimas, así como a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.