Un grave accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, dejó un saldo de 66 militares muertos, según confirmaron las autoridades colombianas. El siniestro involucró un avión Hércules C-130 de las Fuerza Aeroespacial Colombiana que cubría una ruta interna en el sur del país. De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave transportaba a 128 personas, entre tripulación y uniformados de distintas fuerzas. El hecho se registró el 23 de marzo de 2026 en inmediaciones del aeropuerto del municipio, generando una de las mayores tragedias recientes dentro de las Fuerzas Militares. Las autoridades avanzan en las labores de identificación de las víctimas y en la atención de los heridos, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. Por ahora, se descarta que el hecho esté relacionado con un ataque de grupos armados. El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, confirmó que la aeronave accidentada corresponde a un Hércules C-130 con matrícula FAC 1016, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El avión había despegado con destino al municipio de Puerto Asís cuando sufrió el accidente en cercanías del aeropuerto de Puerto Leguízamo. En la aeronave se movilizaban 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial, 115 integrantes del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional. El balance oficial entregado por las autoridades confirma 66 personas fallecidas como consecuencia del accidente aéreo. Entre las víctimas se encuentran: Además, un soldado resultó ileso y 57 militares fueron evacuados con vida. De los heridos, ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia y 49 a Bogotá. En la capital, 19 uniformados reciben atención en el Hospital Militar Central, mientras que otros 30 fueron remitidos al Batallón de Sanidad Militar con lesiones de menor gravedad. Las autoridades informaron que aún hay cuatro militares desaparecidos tras el siniestro. Equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en la zona del accidente, mientras se intensifican las operaciones para dar con su paradero. El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva Rueda, anunció la creación de una comisión de expertos para investigar las causas del accidente. A esta comisión se sumará un equipo investigador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con el fin de apoyar el análisis técnico del siniestro. Hasta el momento, las autoridades señalaron que no existen indicios de que el accidente haya sido provocado por un atentado. En ese sentido, hicieron un llamado a evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguraron que se han dispuesto todas las capacidades institucionales para atender la emergencia. El proceso de identificación de los fallecidos continúa, mientras las autoridades mantienen el acompañamiento a los familiares y a los sobrevivientes de esta tragedia.