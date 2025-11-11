En el cronograma oficial de días festivos se ha incluido un nuevo feriado para el próximo lunes 17 de noviembre de 2025, destinado a celebrar el Día de la Independencia de Cartagena. Esta fecha patria permitirá un nuevo fin de semana largo, ideal para el descanso y el turismo dentro del país.

Durante la jornada, el Gobierno de Colombia recuerda que los bancos estarán cerrados al público, suspendiendo todas sus operaciones presenciales y funcionando únicamente a través de sus canales digitales y aplicaciones móviles.

Síguenos y léenos en Google Discover

Por este motivo, los clientes de Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, BBVA y demás entidades financieras deberán tener en cuenta este feriado bancario para planificar sus trámites con anticipación y evitar contratiempos por los cierres.

Cierran los bancos de todo el país durante 24 horas: por qué

Según el calendario nacional, el próximo lunes 17 de noviembre será feriado en Colombia, por lo que las oficinas bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención presencial al público. Esta fecha se suma al domingo 12 de octubre, jornada en la que las sucursales tampoco operan normalmente.

La medida se aplicará de forma uniforme en todo el territorio, siguiendo el cronograma establecido por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria). No obstante, las entidades garantizan la disponibilidad de sus canales virtuales y electrónicos.

Durante el feriado, los usuarios podrán realizar pagos, transferencias y consultas a través de:

Cajeros automáticos

Aplicaciones de banca móvil

Plataformas web de las entidades financieras

Otras instituciones que cerrarán sus puertas en estas fechas

Además de los bancos, las siguientes instituciones también respetarán el calendario de feriados:

Oficinas públicas no esenciales del Gobierno

Secretarías de Tránsito y Transporte

Bibliotecas públicas y centros culturales

Tribunales y despachos judiciales

Escuelas y colegios públicos

Sin embargo, siempre se recomienda consultar las normativas de cada municipio para identificar excepciones posibles a esta regla.

Cuáles son los próximos feriados en Colombia en 2025

En el último tramo del año, se recuerda el calendario de feriados en Colombia con fechas clave como:

Lunes 17 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena (trasladado).

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Cada uno de estos festivos ofrecerá nuevos fines de semana largos o días de descanso adicional que permitirán tanto la planificación de viajes familiares como la reactivación del comercio.