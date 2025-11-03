En esta noticia

El Gobierno de Colombia anunció el cambio del Día de Todos los Santos al lunes 3 de noviembre de 2025 en todo el país.Esta jornada conmemorativa, que se regula por la norma de traslados al lunes, ofrece un nuevo fin de semana largo para descanso y actividades turísticas dentro del territorio nacional.

Con la llegada del último tramo del año, muchas familias consultan cuándo será el siguiente feriado y cómo quedarán los días libres antes de cerrar el 2025. El lunes 3 de noviembre se suma como fecha clave para organizar escapadas cortas.

Atención: cuándo es el feriado en Colombia

De acuerdo con el calendario oficial, el lunes 3 de noviembre será feriado nacional por el traslado del Día de Todos los Santos. Este puente facilita actividades culturales, turísticas y familiares en todo el país.

Durante el feriado se espera mayor movimiento en terminales, aeropuertos y destinos cercanos a las principales ciudades. Se recomienda planificar con antelación y consultar condiciones de viaje.

En noviembre también habrá feriado: ¿cuándo será?

Además de este puente, en noviembre se conmemorará la Independencia de Cartagena, que se traslada al lunes siguiente. Será otra ocasión para planear actividades y descansar antes de que termine el año.

Como ocurre en cada feriado nacional, entidades públicas, bancos y ciertos comercios modifican sus horarios. Los canales digitales y cajeros automáticos continúan disponibles según cada institución.

Cuáles son los feriados que restan en 2025 en Colombia

Según el calendario de días festivos, estos son los feriados que quedan antes de finalizar 2025:

  • Lunes 3 de noviembre: traslado del Día de Todos los Santos

  • Lunes de noviembre (traslado): Independencia de Cartagena

  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

  • Jueves 25 de diciembre: Navidad