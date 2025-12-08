El SGC (Servicio Geológico Colombiano) ha emitido una advertencia este domingo, 7 de diciembre de 2025 sobre los recientes temblores reportados en Colombia y han informado sobre el alcance del mismo.

La información preliminar compartida por las autoridades colombianas detalló que el epicentro de este fenómeno climático se reportó en Frontino, departamento de Antioquia, con una magnitud de 3.6 en la escala de Richter, una profundidad de 5 kilómetros, latitud de 6.7892294° y una longitud de -76.182434°.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor ocurrido el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico cerca de las costas de Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia), con una magnitud de momento calculada en 8.8 (Mw), representa el evento más significativo registrado instrumentalmente que impactó el país, según los datos compartidos por el ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia.

Recomendaciones para la población afectada por el sismo

En caso de un sismo, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro, como debajo de una mesa o en un rincón alejado de ventanas. Evitar salir corriendo hacia la calle, ya que los objetos pueden caer y causar lesiones. Recuerda proteger tu cabeza y cuello con los brazos.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente alejado de edificios dañados y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Es importante tener un plan de emergencia familiar y un kit de suministros listo para cualquier eventualidad.