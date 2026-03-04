El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha alertado este miércoles, 4 de marzo de 2026 cuáles son los últimos sismos registrados en Colombia, qué magnitud han tenido en la escala de Richter, su profundidad y longitud. La información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a Villanueva, departamento de La Guajira, con una magnitud de 3.8, una profundidad de 53 kilómetros, latitud de 10.5355° y una longitud de -72.923°. Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son Villanueva y Urumita, ambos a 10 km y La Jagua del Pilar a 17 km. El temblor ocurrido el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico cerca de las costas de Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia), con una magnitud de momento calculada en 8.8 (Mw), representa el evento más significativo comprobado instrumentalmente que impactó el país, según los datos compartidos por el ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia. En caso de un sismo, es fundamental mantener la calma y buscar un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, busca refugio bajo una mesa o escritorio y cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Evita usar el teléfono a menos que sea una emergencia y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Mantente informado a través de medios oficiales sobre la situación y posibles réplicas.