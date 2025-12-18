El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha publicado una notificación este jueves, 18 de diciembre de 2025 acerca de los temblores recientes registrados en Colombia y el alcance que han tenido.

Las autoridades colombianas explicaron que el epicentro de este fenómeno climático se reportó en el departamento de Santander, Simacota y alcanzó una magnitud de 3.7 en la escala de Richter. Además, tuvo una profundidad de 6 kilómetros, latitud de 6.7906666° y una longitud de -73.91033°.

¿Dónde se registraron terremotos en Colombia este jueves? (foto no ilustrativa: Pixabay).

Último sismo de Colombia: los municipios cercanos al temblor

Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son Puerto Parra (Santander) a 22 km, Yondó (Casabe) (Antioquia) a 24 km y El Carmen (Santander) a 45 km.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor más fuerte de Colombia ocurrió el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, cerca de las costas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud aproximada de 8.8 (Mw), según el informe del ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia.

Las recomendaciones para la población afectada por el sismo

Durante un sismo, es crucial mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro, como debajo de una mesa o en un rincón alejado de ventanas. No salgas corriendo hacia la calle, ya que los objetos pueden caer y provocar lesiones. Protege tu cabeza y cuello con los brazos para minimizar el riesgo de daño.

Una vez que el temblor haya cesado, verifica si hay heridos y ofrece ayuda a quienes lo necesiten. Mantente alejado de edificios dañados y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Es esencial contar con un plan de emergencia familiar y tener un kit de suministros preparado para cualquier eventualidad.