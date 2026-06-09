La Registraduría recordó las restricciones sobre el uso de celulares durante la segunda vuelta presidencial.

La carrera por la Presidencia de Colombia entró en su etapa decisiva tras la primera vuelta electoral, que definió a los dos candidatos que competirán en el balotaje del próximo 21 de junio. A medida que se acerca la jornada, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró las normas que deberán cumplir los votantes dentro de los puestos de sufragio.

Las restricciones incluyen limitaciones al uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y equipos de grabación durante el horario oficial de votación, una medida orientada a proteger la transparencia del proceso electoral.

Qué pasará con los celulares durante la jornada electoral

Entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, los ciudadanos no podrán utilizar teléfonos móviles ni dispositivos de registro audiovisual dentro de los puestos de votación. La prohibición también se extiende a los cubículos donde cada elector marca su tarjeta electoral.

La Registraduría recordó las restricciones sobre el uso de celulares durante la segunda vuelta presidencial. (Foto: IA).

Las autoridades explicaron que la medida busca evitar prácticas asociadas a delitos electorales, como la compra de votos o las presiones indebidas sobre los sufragantes. La intención es impedir que una persona pueda fotografiar o grabar su voto para demostrar posteriormente por quién sufragó.

De esta manera, se pretende garantizar que el voto siga siendo libre, secreto y ajeno a cualquier tipo de condicionamiento externo.

La única excepción para los ciudadanos

La Registraduría aclaró que existe una excepción específica para quienes cuentan con la cédula de ciudadanía digital.

En esos casos, el celular podrá utilizarse únicamente para mostrar el documento de identidad al jurado de votación durante el proceso de verificación previo al sufragio. Una vez realizada esa validación, el dispositivo no podrá emplearse para ninguna otra actividad relacionada con la votación.

Las autoridades insistieron en que esta autorización tiene un alcance limitado y no habilita la toma de fotografías, videos ni registros dentro del puesto electoral.

Cuándo volverá a estar permitido el uso de dispositivos

Tras el cierre de las urnas, previsto para las 4:00 de la tarde, las restricciones dejarán de aplicarse para determinados actores acreditados dentro del proceso electoral.

La Registraduría recordó las restricciones sobre el uso de celulares durante la segunda vuelta presidencial. Fuente: EFE Mauricio Dueñas

Los testigos electorales y observadores autorizados podrán utilizar celulares, cámaras y equipos de video durante las labores de seguimiento al escrutinio de mesa. Asimismo, los medios de comunicación debidamente identificados y los funcionarios del Ministerio Público estarán autorizados para emplear estos dispositivos en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia e información.