Brasil dio un paso histórico en materia de defensa y tecnología aeroespacial al presentar oficialmente su primer avión de combate supersónico ensamblado en territorio nacional. La ceremonia, encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro de Defensa José Múcio, se realizó en São Paulo y reunió a autoridades civiles y militares en lo que fue descripto como un hito sin precedentes en América Latina. Según compartieron EFE y AFP, la aeronave es un F-39E Gripen, desarrollado por la empresa sueca Saab en colaboración con la brasileña Embraer, y su fabricación local coloca a Brasil entre los pocos países del mundo con capacidad para producir aviones de combate de estas características. El contrato para la adquisición del Gripen fue firmado en 2014 y contempla un total de 36 unidades, de las cuales 15 serán producidas íntegramente en Brasil. La decisión de ensamblar el avión localmente respondió a una política orientada a garantizar acceso a tecnología avanzada y fortalecer la independencia logística y de mantenimiento de las fuerzas militares del país. Durante el acto, Lula bautizó la aeronave derramando champán sobre el fuselaje y luego sobrevoló la región acompañado del avión. Por su parte, el ministro Múcio subrayó que el proyecto permite consolidar el poder disuasorio del país y ampliar su capacidad de garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional. El modelo presentado pertenece a la serie F del Gripen, una versión biplaza diseñada para entrenamiento avanzado, misiones de control y operaciones que requieren dos tripulantes. La aeronave mide 15,9 metros de longitud, tiene una envergadura de 8,6 metros y un peso máximo al despegue de 16.500 kilogramos. Está equipada con un motor de empuje máximo de 98 kN y cuenta con diez puntos de anclaje para armamento y sistemas externos. Una de sus características más destacadas es la capacidad de reabastecimiento de combustible en vuelo, lo que amplía considerablemente su autonomía y flexibilidad operativa. El país cuenta con un presupuesto militar de 5000 millones de dólares aprobado hasta 2027, destinado a modernizar sus fuerzas armadas y potenciar la industria nacional de defensa. Dentro de ese marco, el Gripen es solo uno de los frentes activos. El plan también incluye la fabricación local de aviones de transporte KC-390 y el desarrollo de submarinos con tecnología extranjera, todos ensamblados o producidos en territorio brasileño. El conjunto de estas iniciativas posiciona a Brasil como la potencia militar y aeroespacial más avanzada de la región.