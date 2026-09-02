En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Durante este miércoles 2 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que llevará a cabo cortes programados de agua en varias zonas de la ciudad, como parte de sus trabajos de saneamiento en la red de suministro.

Para no padecer imprevistos, conoce cuáles son las áreas afectadas, calles en las que se realizarán los cortes, el horario de la interrupción y los motivos de la medida.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Antonio Nariño

Los cortes de suministro se realizarán en Restrepo, Restrepo Occidental de la Calle 13 Sur a la Calle 22 Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 24G desde las 08:00 a.m. por cambio de válvula.

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San Cristóbal

Cortes programados paraVerona, Ensueño, Sierra Morena de la Calle 68 Sur a la Diagonal 69 Sur, entre la Carrera 45B a la Transversal 70D de desde las 9:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Usaquén

Cortes en Las Orquídeas, Toberín De la Calle 163A a la Calle 170, entre la Carrera 45 a la Carrera 15 desde las 10:00 a.m. por mantenimiento Correctivo.

Soacha

Interrupciones del suministro enCiudad Latina De la Carrera 15 a la Carrera 17A, entre la Calle 4 Sur a la Calle 40 Sur desde las 10:00 a.m. por cierre a terceros.

Soacha