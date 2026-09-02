Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.659,48 pesos colombianos.

En la última semana, el Euro repuntó 5.26%, pero en el último año acumula una variación de -16.49%, lo que sugiere un rebote reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 49.38%, significativamente superior al 21.77% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró alta volatilidad: tras un inicio al alza, encadenó tres caídas, luego tres avances, dos retrocesos y cerró con un repunte, con un balance general equilibrado.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia al alza hoy en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones recientes.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3659.48 pesos colombianos, es de 365948.00 pesos; 200 euros cuestan 731896.00 pesos y 500 euros cuestan 1829740.00 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: