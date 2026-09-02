Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 613,78 pesos colombianos.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 14.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 15.85%.

En la última sesión la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días el Real comenzó con dos caídas, encadenó cuatro avances, hizo una pausa, retomó la subida por dos jornadas y terminó con un retroceso; el saldo es alcista, aunque con corrección final.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: