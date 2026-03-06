Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben prepararse con antelación antes de que venza su licencia de conducción. La regulación exige acreditar aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado. Si ese certificado no aparece registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad no podrá tramitar la renovación del documento. Así lo señalan las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que además verifican el requisito de estar a paz y salvo por infracciones. A su vez, el Ministerio de Transporte reglamenta desde la Resolución 217 de 2014 cómo deben emitirse esos certificados de aptitud y qué aspectos evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). La exigencia aplica para todos los conductores, y se vuelve crucial a edades avanzadas por los períodos de validez más reducidos. Para renovar, la entidad de tránsito corrobora en el RUNT que usted cuente con un certificado vigente del examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y reportado mediante el sistema SICOV. Si el certificado no está cargado o ya expiró, la solicitud se rechaza. Además, debe estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o disponer de un acuerdo de pago). Considere un detalle operativo que suele pasar inadvertido: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si deja transcurrir ese periodo sin completar el trámite, deberá repetir los exámenes. La vigencia depende del tipo de servicio y de la edad: Servicio particular (A y B): Servicio público (C): No existe una “edad límite” que impida renovar por sí sola; lo determinante es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad definida. En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios (ventanillamovilidad.com.co) publicó para 2025 estas tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta (sujeto a ajustes locales). El CRC corrobora que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación compatibles con una conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el estándar técnico para estas evaluaciones y la expedición del certificado. Si el resultado arroja no apto, el sistema no permitirá renovar hasta que se cumplan las condiciones que indique el profesional (tratamientos, ayudas visuales/auditivas u otras medidas).