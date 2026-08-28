Este viernes, 28 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 615.75354 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,62%.

En el mercado del Real, la cotización subió 3.95% en la última semana, pero en el último año registró una variación de -12.26%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real inició con dos caídas, repuntó ligeramente, pasó un día estable, retrocedió otras dos jornadas y finalizó con cuatro avances consecutivos, cerrando con saldo positivo e impulso alcista.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.69%, es menor que la volatilidad anual del 15.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Este aumento sugiere una posible recuperación en la confianza económica.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 615.7535432010923 pesos colombianos, es de 61575.35432010923 pesos; comprar 200 reales cuesta 123150.70864021846 pesos y 500 reales cuestan 307876.77160054615 pesos.