En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 28 de agosto de 2026 llegó a 3710.02 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del6,72% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó 4.38%, mientras que en el último año retrocedió -16.49%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el Euro mostró una tendencia bajista: seis caídas y cuatro alzas, con rachas de tres descensos al inicio y a mitad del periodo y dos repuntes finales que atenuaron la caída acumulada.

La cotización del Euro hoy muestra una ligera tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a un valor unitario de 3710.02 pesos colombianos por euro, es de 371002.00 pesos; 200 euros cuestan 742004.00 pesos y 500 euros, 1855010.00 pesos.