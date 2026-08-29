Los residuos voluminosos deben ser entregados mediante los canales autorizados para evitar su abandono en el espacio público.

Deshacerse de un colchón viejo, un mueble, madera o los restos de una obra no significa que estos elementos puedan dejarse en cualquier punto de la ciudad. En Bogotá existen canales específicos para solicitar su recolección o entregarlos en lugares autorizados, mientras que abandonarlos en la vía pública puede generar una sanción.

Según información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, arrojar o dejar residuos voluminosos en sitios no autorizados puede dar lugar a un comparendo correspondiente a una multa general tipo cuatro.

Para 2026, esta sanción puede alcanzar los $933.816, por lo que utilizar los mecanismos habilitados por el Distrito permite evitar el cobro.

El Gobierno multará con casi $1 millón a quienes tiren colchones, muebles y escombros en la calle. (Fuente: Shutterstock).

¿Qué residuos pueden generar una multa en Bogotá?

La medida contempla diferentes elementos que, debido a su tamaño o características, no deben terminar abandonados en andenes, parques, calles u otros espacios de uso público.

Entre ellos se encuentran colchones, muebles, madera, escombros y otros residuos voluminosos. La obligación del ciudadano es buscar un mecanismo autorizado para su disposición y no trasladar estos materiales a la vía pública.

Además del componente económico, un comparendo puede estar acompañado de actividades pedagógicas o programas comunitarios. En caso de que la multa no sea pagada, también pueden generarse intereses y otras consecuencias administrativas.

Estas son las consecuencias de no pagar el comparendo

Una multa pendiente durante un periodo prolongado puede terminar afectando diferentes trámites. Entre las restricciones contempladas se encuentra la imposibilidad de ser nombrado o ascendido en determinados cargos públicos, contratar con entidades estatales o renovar contratos con ellas.

También pueden existir limitaciones para acceder a ciertos permisos relacionados con actividades comerciales otorgados por las autoridades locales.

Los residuos voluminosos deben ser entregados mediante los canales autorizados para evitar su abandono en el espacio público. Magnific

Quienes ya tengan un comparendo pueden consultar su situación y gestionar el pago mediante LICO, el Liquidador de Comparendos de la Secretaría Distrital de Seguridad. La plataforma permite ingresar los datos correspondientes, seleccionar el pago mediante PSE y obtener posteriormente el comprobante de la operación.

También existen opciones de atención presencial en CADE, SuperCADE y Casas de Justicia, donde los ciudadanos pueden recibir orientación sobre el trámite. La Secretaría dispone, además, de los números de WhatsApp 301 445 7292 y 324 681 4036, con atención de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m.

Cómo sacar un colchón o mueble viejo sin recibir una multa

Los ciudadanos que necesiten deshacerse de objetos grandes pueden solicitar su recolección mediante la Línea 110. El servicio permite coordinar el retiro de estos elementos sin necesidad de llevarlos personalmente a la calle .

La recolección es gratuita para cantidades de hasta 2 metros cúbicos, dentro del límite establecido para las primeras 200 llamadas diarias. De esta manera, muebles, colchones y otros residuos de gran tamaño pueden ser retirados mediante un canal autorizado.

Otra posibilidad son los Ecopuntos móviles de la Uaesp, donde se reciben gratuitamente determinados residuos voluminosos. La entidad instala alrededor de 310 puntos cada mes, aunque sus ubicaciones cambian semanalmente.

Dónde llevar los residuos voluminosos en Bogotá

Antes de trasladar un mueble, colchón, madera o material de obra, se recomienda consultar cuáles son los Ecopuntos disponibles en la zona. Como estos espacios son móviles, su ubicación no permanece fija y puede modificarse de una semana a otra.

La alternativa también permite evitar que los residuos terminen acumulados en espacios públicos y generen problemas de limpieza o convivencia. Para quienes prefieran no trasladarlos, la solicitud de recolección a través de la Línea 110 constituye otra opción habilitada.

En ambos casos, el objetivo es que los residuos voluminosos lleguen a los sitios correspondientes y no sean abandonados en calles, parques o andenes, una conducta que puede terminar en un comparendo de hasta $933.816.