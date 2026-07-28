Los congresistas insistieron en que actuarán dentro del marco institucional y descartaron convocar protestas violentas.

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La decisión del Pacto Histórico de no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella abrió una nueva confrontación política en Colombia. El representante a la Cámara Heráclito Landínez aseguró que la bancada reconoce la legalidad de la elección del presidente electo, pero cuestiona su legitimidad política, una postura que fue respaldada por otros dirigentes del movimiento.

La ausencia de los congresistas ha generado críticas desde distintos sectores que consideran que se trata de un mensaje de desconocimiento institucional. Sin embargo, los voceros del Pacto Histórico sostienen que se trata de una decisión política legítima de una colectividad que ejercerá la oposición desde las instituciones democráticas.

El debate se produce a pocos días de la posesión presidencial y en medio de una creciente tensión entre el nuevo gobierno y la izquierda colombiana.

¿Por qué el Pacto Histórico no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella?

Según explicó Heráclito Landínez en entrevista con La FM, la decisión fue adoptada tras una deliberación interna entre congresistas y directivos del partido.

“Hicimos una gran discusión en la bancada y, por decisión mayoritaria, se acordó no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella”, señaló el representante.

El congresista afirmó que uno de los argumentos centrales tiene relación con la ciudadanía estadounidense del presidente electo y con lo que considera un problema de legitimidad política. No obstante, aclaró que el movimiento sí reconoce el resultado electoral avalado por las autoridades colombianas.

Pacto Histórico no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella: “Reconocemos la legalidad, pero no la legitimidad”.

¿Qué significa que el Pacto Histórico reconozca la legalidad, pero no la legitimidad?

Landínez insistió en diferenciar ambos conceptos para justificar la ausencia de la bancada.

Legalidad: reconocimiento oficial de la elección por parte de la autoridad electoral.

Legitimidad: valoración política y democrática sobre el ejercicio del poder.

El representante sostuvo que el cuestionamiento no se dirige al proceso electoral, sino a la relación del presidente electo con la oposición y al tono de sus declaraciones públicas. También afirmó que el nuevo gobierno debe reconocer a quienes no votaron por él como actores políticos legítimos.

¿Qué dijeron otros congresistas del Pacto Histórico sobre la posesión presidencial?

El representante Alfredo Mondragón confirmó que ningún congresista del Pacto Histórico asistirá al acto de posesión y anunció que la colectividad promoverá “espacios de resistencia pacífica” en ciudades como Cali y Barranquilla.

Por su parte, Gabriel Becerra manifestó que el movimiento mantiene objeciones sobre la legitimidad política del nuevo mandatario y expresó preocupación por supuestas amenazas contra la oposición.

El senador Alejandro Ocampo también rechazó la realización de la ceremonia en Cali y afirmó que la ciudad necesita evitar escenarios de confrontación política.

¿El Pacto Histórico convocará protestas el 7 de agosto?

Heráclito Landínez aseguró que el partido no está convocando marchas ni manifestaciones violentas durante la jornada de posesión.

El dirigente explicó que algunos integrantes de la bancada participarán en encuentros con organizaciones sociales, jóvenes, mujeres e indígenas en varias ciudades del país. Según dijo, esas actividades se desarrollarán dentro del marco constitucional y legal.

Aunque algunos sectores del movimiento han hablado de “resistencia pacífica”, los voceros consultados insistieron en que no buscan promover alteraciones del orden público.

¿Los congresistas están obligados a asistir a la posesión presidencial?

Durante la entrevista también se discutió la obligación legal de asistir a la sesión solemne del Congreso prevista para el mismo día de la posesión.

Landínez reconoció que la Ley Quinta contempla la asistencia de los congresistas, pero señaló que existen excepciones cuando una bancada adopta oficialmente la decisión de ausentarse y comunica esa determinación a la secretaría de la corporación correspondiente.

El representante afirmó que la ausencia responde exclusivamente a una postura política de oposición.

¿Cuál será la posición del Pacto Histórico frente al gobierno de Abelardo de la Espriella?

Los dirigentes del movimiento reiteraron que ejercerán la oposición dentro del marco institucional y que no desconocen el resultado electoral.

Landínez sostuvo que el nuevo gobierno debe garantizar un trato de respeto hacia quienes representan a la otra mitad del electorado colombiano y evitar discursos de confrontación.

La bancada concluyó que su ausencia en la ceremonia de posesión constituye un acto simbólico de oposición política y no un desconocimiento de la elección presidencial.