El clima en Colombia para Nochevieja y Año Nuevo no dará tregua y obligará a más de una familia a repensar los planes al aire libre. Los pronósticos anticipan un 31 de diciembre y un 1 de enero con altas temperaturas durante el día, pero con lluvias y tormentas eléctricas en franjas clave de la tarde y la noche, justo cuando se concentran las cenas y festejos.

¿Cómo estará el clima en Colombia durante la tarde del 31 de diciembre?

La tarde de Nochevieja se presentará calurosa y pesada en gran parte del país. Se esperan temperaturas cercanas a los 32 grados, con sensación térmica superior, cielos con nubes y claros y un ambiente típicamente húmedo. Aunque durante las primeras horas de la tarde no se descartan momentos de sol, la inestabilidad irá en aumento hacia el final del día, una señal clara de que el paraguas no debería quedar lejos.

¿Mesa afuera o adentro? Cómo estará el clima en Nochevieja y Año Nuevo.

¿Lloverá en la noche del 31 de diciembre en Colombia?

Sí. La noche del 31 de diciembre estará marcada por chubascos tormentosos, con una probabilidad de lluvia elevada y acumulados importantes en algunas regiones. Entre las 20:00 y la medianoche se esperan tormentas con cielo cubierto o parcialmente nuboso, acompañadas de lluvias intensas en cortos periodos. Esto podría afectar cenas al aire libre, reuniones en terrazas y celebraciones en espacios abiertos.

¿Se puede cenar afuera en Nochevieja o conviene mesa adentro?

Con el panorama previsto, la recomendación es clara: mejor mesa adentro. Aunque durante la tarde el clima puede dar una falsa sensación de estabilidad, las lluvias nocturnas llegan con fuerza y de manera intermitente. Para quienes igual apuesten por espacios abiertos, lo ideal es contar con zonas techadas, carpas o un plan alternativo para no improvisar a último momento.

¿Cómo arrancará el clima el 1 de enero en Colombia?

El Año Nuevo comenzará con lluvias débiles desde la madrugada y primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán agradables, alrededor de los 22 a 23 grados, con cielo parcialmente nuboso. A medida que avance el día, el calor volverá a sentirse, con máximas cercanas a los 31 grados y sensación térmica elevada, típica del inicio de enero en el país.

¿Habrá lluvias durante la tarde y noche del 1 de enero?

Sí. Aunque el mediodía y la primera parte de la tarde mostrarán nubes y claros, hacia la noche regresarán los chubascos tormentosos. Las lluvias del 1 de enero no serían tan intensas como las de Nochevieja, pero sí lo suficientemente persistentes como para complicar planes al aire libre, especialmente en reuniones familiares, paseos o asados.