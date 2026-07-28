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En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este martes, 28 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 3647.31 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,83%.

La cotización del Euro muestra un repunte semanal de 2.89%, pero en el último año registra una variación de -19.79%, lo que indica una leve recuperación reciente en medio de una tendencia anual negativa.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo alcista: seis subidas y cuatro caídas, sin jornadas estables; pese a un bache a mitad del periodo, cerró con impulso.

La cotización del Euro muestra una tendencia al alza. Esto refleja un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones recientes, generando confianza entre los inversores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3647.3101 pesos colombianos, es de 364731.01 pesos; comprar 200 euros cuesta 729462.02 pesos y 500 euros, 1823655.05 pesos.