Este martes, 28 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 625.5383 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,5%.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió -1.09% en la última semana y acumula una caída de -11.57% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real comenzó con dos jornadas al alza, encadenó cuatro caídas, se mantuvo estable por dos sesiones y cerró con dos descensos, resultando en una tendencia netamente bajista.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 5.50%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 62553.83397819205 pesos colombianos; 200 reales cuestan 125107.6679563841 pesos colombianos y 500 reales cuestan 312769.16989096025 pesos colombianos.