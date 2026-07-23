Ley de Sucesiones | Los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento en estos casos

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Que una persona deje un bien en su testamento no significa que el viudo o la viuda lo recibirá automáticamente. En Colombia, la distribución del patrimonio debe ajustarse a las reglas previstas en el Código Civil, que establecen qué bienes realmente integran la herencia y cuáles deben destinarse primero a otros fines.

En determinados casos, aunque el testamento designe al cónyuge sobreviviente como beneficiario, algunos bienes no podrán ser entregados porque legalmente no hacen parte de la sucesión o porque existen derechos de terceros que deben respetarse.

¿En qué casos un viudo puede no recibir un bien aunque figure en el testamento?

La legislación colombiana contempla varias situaciones en las que la voluntad expresada en un testamento no puede ejecutarse de manera íntegra.

Entre ellas se encuentran:

El bien no pertenecía exclusivamente al fallecido. Si era un bien de la sociedad conyugal , primero debe liquidarse ese patrimonio para determinar qué porcentaje correspondía realmente al difunto.

Existen deudas pendientes . Antes de repartir la herencia, el patrimonio hereditario debe responder por las obligaciones del fallecido. Si es necesario vender bienes para cubrir esas deudas, estos no podrán entregarse a los herederos o legatarios.

Se afectan las asignaciones forzosas. El testamento no puede desconocer los derechos que la ley reconoce a determinados beneficiarios, como los herederos forzosos cuando corresponda. Si una disposición vulnera esas asignaciones, podrá ser reducida o modificada por la autoridad competente.

¿Por qué primero debe liquidarse la sociedad conyugal?

Cuando una persona casada fallece, la ley establece que antes de iniciar la sucesión debe determinarse cuáles bienes pertenecían a la sociedad conyugal y cuáles eran de propiedad exclusiva del fallecido.

Solo después de esa liquidación es posible establecer qué patrimonio integra realmente la herencia y sobre qué bienes puede surtir efectos el testamento.

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Esto significa que un inmueble, un vehículo u otro activo mencionado en el testamento podría no ser entregado íntegramente al viudo si parte de ese bien ya correspondía al cónyuge sobreviviente o si existen otros derechos que la ley protege.

¿Puede un testamento modificar estas reglas?

No completamente. Aunque el testamento permite expresar la voluntad del fallecido sobre el destino de su patrimonio, esa decisión debe respetar los límites establecidos por la legislación colombiana.

Por esa razón, antes de adjudicar los bienes se verifica la existencia de deudas, se liquida la sociedad conyugal y se revisa que no se vulneren los derechos que la ley reconoce a otros beneficiarios.