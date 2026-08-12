El pasaporte es uno de los documentos indispensables para realizar viajes internacionales.

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El pasaporte es uno de los documentos indispensables para realizar viajes internacionales y, en la mayoría de los casos, debe encontrarse vigente para poder abordar un vuelo y superar los controles migratorios del país de destino.

Por este motivo, quienes intenten viajar con un pasaporte vencido o que no cumpla con las condiciones de vigencia exigidas por el destino pueden enfrentar inconvenientes durante el embarque o el control migratorio. Los requisitos no son iguales en todos los países, por lo que es importante verificar las condiciones específicas antes de viajar.

México, Perú y República Dominicana mantienen requisitos específicos que los viajeros deben consultar antes de emprender el viaje.

¿Qué requisitos de pasaporte tienen México, Perú y República Dominicana?

El pasaporte acredita la identidad y nacionalidad de una persona durante un viaje internacional. Si el documento está vencido o no cumple con las condiciones exigidas por el país de destino, la persona puede enfrentar problemas para abordar el vuelo o para ingresar al territorio.

En México, para ingresar como visitante se requiere presentar un pasaporte o documento de viaje válido y vigente . La legislación mexicana no establece una vigencia mínima general de seis meses, aunque algunas aerolíneas pueden aplicar sus propias políticas y solicitar mayor vigencia para permitir el embarque. Por eso, se recomienda verificar previamente las condiciones de la compañía aérea.

En Perú, el requisito de vigencia del pasaporte depende de las disposiciones migratorias aplicables al viajero. Antes de viajar, es necesario comprobar las condiciones vigentes y contar con un documento válido que permita realizar el ingreso.

En República Dominicana, la regla general contempla requisitos de vigencia para los pasaportes de los extranjeros. Sin embargo, existen medidas excepcionales para determinadas nacionalidades. Para ciudadanos de Colombia, entre otros países, la Dirección General de Migración mantiene durante 2026 una disposición que permite ingresar con un pasaporte válido durante la permanencia y hasta la salida del territorio, sin exigir los seis meses de vigencia que normalmente se solicitan .

El pasaporte es uno de los documentos indispensables para realizar viajes internacionales. Shutterstock

Errores que pueden impedir el ingreso al país

Además de viajar con el pasaporte vencido, existen otras situaciones que pueden generar inconvenientes durante el viaje:

No cumplir con la vigencia mínima exigida cuando corresponda.

Presentar un pasaporte deteriorado o con páginas desprendidas.

Esperar al último momento para iniciar la renovación.

No comprobar los requisitos migratorios específicos del país al que se viaja.

Suponer que todos los países aplican las mismas reglas sobre la vigencia del pasaporte.

Es recomendable consultar los requisitos oficiales del país de destino y corroborar que el pasaporte cumpla con todas las condiciones exigidas para evitar demoras, rechazos de embarque o la inadmisión en el control migratorio.