Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla griega: ofrecen alojamiento a cambio de cuidar gatos abandonados

Confirmado y oficial | El Gobierno decretó feriado para el próximo lunes y habrá un nuevo fin de semana largo: cierran escuelas, bancos y oficinas gubernamentales

Pasar una temporada en una isla griega sin pagar alojamiento es una posibilidad real gracias a una iniciativa impulsada por el refugio Syros Cats, una organización dedicada al rescate y cuidado de gatos abandonados en Siros, una de las islas del archipiélago de las Cícladas.

El programa de voluntariado ofrece hospedaje gratuito y desayuno a personas de cualquier parte del mundo que estén dispuestas a colaborar durante cinco horas diarias, seis días a la semana, en las tareas cotidianas del refugio.

La organización ya trabaja en la convocatoria para 2027, cuyo período de inscripción comenzará en septiembre de 2026.

Qué beneficios reciben los voluntarios

Quienes sean seleccionados podrán alojarse en una habitación privada dentro de una casa compartida con otros participantes del programa.

Además del hospedaje y el desayuno, el voluntariado incluye servicios básicos, como acceso a internet, agua y electricidad, así como un día libre semanal para recorrer la isla y disfrutar de sus playas y paisajes.

Sin embargo, algunos gastos deberán ser cubiertos por cada participante, entre ellos los pasajes a Grecia, el traslado en ferry hasta Siros, el resto de las comidas, el seguro médico internacional y cualquier actividad recreativa adicional.

Cuáles son las tareas dentro del refugio

Los voluntarios deberán dedicar cinco horas al día al cuidado de los animales y al mantenimiento de las instalaciones.

Entre las principales responsabilidades se encuentran:

Alimentar a los gatos y cambiarles el agua.

Limpiar areneros y desinfectar los espacios comunes.

Colaborar en la administración de medicamentos bajo supervisión.

Jugar y socializar con los felinos.

Lavar mantas, recipientes y otros elementos utilizados en el refugio.

Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla griega: ofrecen alojamiento a cambio de cuidar gatos abandonados Pixabay

Qué requisitos hay para participar

Para postularse es necesario tener al menos 18 años, contar con un buen nivel de inglés y disponer de un mínimo de un mes para permanecer en la isla.

La organización también exige una buena condición física para realizar las tareas diarias y valora especialmente a las personas con experiencia previa o interés genuino en el bienestar animal.

Los interesados pueden consultar las próximas convocatorias y los formularios de inscripción a través de la página oficial y las redes sociales de Syros Cats.