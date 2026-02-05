El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó el cronograma del primer semestre de Renta Ciudadana 2026 y activó el proceso que permitirá a miles de familias acceder a pagos que superan los $220.000 y que, en algunos casos, pueden llegar hasta los $500.000. La decisión marca el punto de partida de los primeros giros del año y pone en marcha el nuevo ciclo de ayudas para hogares en pobreza extrema y vulnerabilidad, priorizados a través del Sisbén IV. El primer ciclo de pagos de Renta Ciudadana 2026 arrancará oficialmente el 20 de febrero, según el calendario validado por Prosperidad Social para los programas unificados de transferencias monetarias. Este giro abre el esquema de pagos del año y será el primero de una serie de ciclos programados para cubrir el primer semestre. Para miles de familias, este desembolso es clave porque activa nuevamente el flujo de ingresos que complementa el mercado, el arriendo, los servicios públicos y la alimentación. Además, el Gobierno estableció otras dos fechas ya en agenda: Los montos de Renta Ciudadana en 2026 varían según el nivel de vulnerabilidad del hogar. Prosperidad Social mantiene un esquema escalonado que busca priorizar a quienes están en pobreza extrema. Los pagos se mueven entre $220.000 y $500.000, dependiendo de la línea en la que esté clasificada cada familia: Para consultar si un hogar está incluido en Renta Ciudadana 2026, Prosperidad Social habilitó una plataforma oficial que permite hacer la verificación en línea con la cédula. El proceso es gratuito y se hace así: El sistema indicará si el hogar está activo para el ciclo de febrero o si tiene alguna novedad pendiente, como la firma del acta de compromiso. Los pagos de Renta Ciudadana 2026 se entregan principalmente a través del Banco Agrario de Colombia, que es el operador encargado de dispersar los recursos. Los beneficiarios pueden recibir la plata de tres formas: Cada beneficiario recibe un mensaje o notificación cuando el dinero ya está disponible para retiro. Para seguir recibiendo los pagos de Renta Ciudadana, Prosperidad Social exige que los hogares cumplan varias condiciones básicas: Si alguno de estos puntos no está al día, el sistema puede suspender el giro hasta que se regularice la situación.