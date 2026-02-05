El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó oficialmente el cronograma de pagos de Colombia Mayor para 2026, despejando una de las principales dudas de los adultos mayores que dependen de este ingreso para cubrir gastos básicos. El primer ciclo del año ya tiene fecha de inicio y, con él, comienza la entrega de la renta mensual que beneficia a cientos de miles de personas en todo el país. El primer giro de Colombia Mayor en 2026 arrancará el 27 de febrero. A partir de ese día, los beneficiarios podrán acercarse a los puntos autorizados para reclamar el subsidio, con un plazo aproximado de 10 días hábiles para hacer efectivo el cobro antes de que el ciclo se cierre. Esta fecha marca el inicio del calendario anual de transferencias y se da en el marco del plan de pagos definido por el Gobierno para todos los programas sociales administrados por Prosperidad Social. El cronograma confirmado para los primeros seis ciclos del año quedó así: Cada uno de estos ciclos se habilita en esas fechas y permanece activo por varios días, tiempo durante el cual el beneficiario puede retirar su dinero sin perder el pago. Para este año, el programa mantiene un esquema diferenciado según la edad, el género y la ciudad del beneficiario. Los valores definidos son: Este aumento para los adultos mayores que ya alcanzaron la edad priorizada hace parte del nuevo enfoque de renta básica impulsado por el Gobierno para reducir la pobreza extrema en la vejez. Los pagos de Colombia Mayor se realizan a través de operadores aliados, principalmente el Banco Agrario y SuperGiros. Los beneficiarios pueden recibir el dinero por tres vías: La modalidad de pago depende de cómo esté registrado cada adulto mayor en el sistema del programa. Los beneficiarios pueden verificar si su giro ya fue asignado usando su número de cédula. El proceso es sencillo: Colombia Mayor está dirigido a personas mayores que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes. Para postularse se debe cumplir con estos requisitos: La inscripción se realiza de manera presencial en las alcaldías municipales, generalmente en la oficina del adulto mayor o de programas sociales.