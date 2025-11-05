El presidente colombiano, Gustavo Petro, viajará este miércoles 5 de noviembre a la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, para participar en la reunión de jefes de Estado de la cumbre climática de la ONU (COP30), informaron fuentes oficiales.

El mandatario, que la semana pasada realizó visitas oficiales a Arabia Saudí, Egipto y Catar, se desplazará a Brasil tras participar en dos reuniones de Gobierno este miércoles en Bogotá, confirmó la Presidencia.

A la COP30, Petro llevará tres propuestas, que son reconocer la biodiversidad como solución climática, avanzar en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y promover una reforma al sistema financiero internacional que no aumente la deuda de los países del Sur Global.

Propuesta de Colombia en la COP30

La jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente, Daniela Durán, señaló que “la COP30 debe ser la COP que reconozca la biodiversidad como solución climática, que avance en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en un momento en el que el Bioma Amazónico está en un punto de no retorno por el extractivismo”.

Esta cumbre, añadió Durán, también debe asegurar “financiamiento para la Amazonía, los bosques, el clima y la biodiversidad sin aumentar la deuda de los países”.

Estas iniciativas de Colombia están enmarcadas en una visión de unir las agendas del clima y la biodiversidad para enfrentar la crisis climática, una propuesta en la que, opina el Gobierno, deben jugar un papel clave los ciudadanos.

Preparativos, desafíos logísticos y agenda internacional

La cita de jefes de Estado se adelantó al inicio oficial de la conferencia, previsto para el 10 de noviembre, para mitigar en parte los graves problemas logísticos de Belém.

En los meses de preparación, la capital del estado de Pará ha vivido una crisis de precios desorbitados del alojamiento. Además, tiene deficiencias crónicas en infraestructura. Más de la mitad de sus 1,3 millones de habitantes vive en favelas, según datos oficiales.

Pero Brasil ha dado por superados esos problemas y asegura que será la mejor COP realizada hasta la fecha.

Tras la participación en la COP30, Petro regresará a Colombia para liderar el 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Santa Marta la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), en la que estará acompañado por su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Con información de EFE-.