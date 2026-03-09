El Gobierno de Colombia anunció que a partir del miércoles 15 de julio de 2026 comenzará a regir en todo el país la jornada laboral de 42 horas semanales. La modificación forma parte de los cambios establecidos para reducir el tiempo de trabajo y deberá ser aplicada por las empresas y empleadores en el territorio nacional. Este ajuste corresponde a la etapa final de implementación de la Ley 2101 de 2021, norma que planteó una reducción gradual de la jornada laboral. La medida se aplica sin afectar el salario, las prestaciones sociales ni otros derechos laborales que reciben los trabajadores. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la reducción de la jornada apunta a mejorar el balance entre el empleo y la vida cotidiana, además de impulsar entornos laborales más saludables y productivos para millones de trabajadores. Cuando llegue la fecha de implementación, todas las compañías deberán reorganizar sus turnos y sistemas de horarios para ajustarse al nuevo tope legal de 42 horas semanales, sin alterar los derechos establecidos para su personal. Actualmente, Colombia opera bajo un límite laboral de 44 horas semanales, un estándar que comenzó a aplicarse desde julio de 2025 como parte del proceso gradual de reducción contemplado en la Ley 2101 de 2021. Gracias a este ajuste previo, los empleados obtuvieron una disminución de dos horas en su carga semanal, manteniendo intactos su salario y sus prestaciones. Este paso se convirtió en un avance clave hacia un modelo de trabajo más equilibrado y competitivo en el país. El miércoles 15 de julio de 2026 marcará el inicio de la jornada laboral de 42 horas semanales en todo el territorio nacional. Desde ese día, las empresas, sin importar su tamaño o sector, deberán adecuar sus cronogramas internos para respetar el nuevo tope legal. El Gobierno reiteró que no habrá reducción de salarios ni pérdida de beneficios, garantizando que los trabajadores mantendrán las mismas condiciones económicas mientras se benefician de una mejor distribución del tiempo. La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso inició en 2023 y culminará con la entrada en vigor del nuevo límite en julio de 2026. La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo, y que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, imponiendo sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria. Entre los principales beneficios de la reducción a 42 horas se destacan la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, el aumento en la productividad y la posibilidad de dedicar más tiempo al descanso o a la familia. Expertos aseguran que los países con jornadas más cortas suelen registrar menores índices de estrés y ausentismo laboral. Sin embargo, los gremios empresariales advierten desafíos logísticos para reorganizar los turnos, especialmente en sectores como comercio, manufactura y servicios, donde podría ser necesario contratar más personal o implementar nuevos modelos de trabajo. A pesar de estos retos, el Gobierno mantiene su postura: la medida apunta a consolidar una relación laboral más equilibrada, moderna y sostenible, en línea con las tendencias internacionales.