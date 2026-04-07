La colombiana Liliana Villarreal se convirtió en una de las figuras técnicas más importantes del programa Artemis de la NASA, al asumir la dirección del aterrizaje y la recuperación de los astronautas tras su regreso desde la Luna. Desde esta posición estratégica, coordina los procedimientos que permiten ubicar la nave Orion después del amerizaje, asegurar la cápsula y trasladar a la tripulación de forma segura, en una operación que involucra equipos navales, ingenieros y personal especializado. Su papel será fundamental en Artemis II, la primera misión tripulada del programa, donde cuatro astronautas viajan alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra. Allí, la ingeniera colombiana lidera todo el operativo de recuperación en el Pacífico. Liliana “Lili” Villarreal es una ingeniera aeroespacial de origen colombiano nacida en Cartagena. Desde pequeña mostró interés por la exploración espacial, especialmente después de visitar con su familia el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy en Florida, una experiencia que marcó su vocación profesional. A los 10 años se mudó a Miami con la meta de trabajar algún día en la industria aeroespacial. Ese objetivo se concretó en 2007, cuando ingresó a la NASA y comenzó a participar en distintas operaciones vinculadas a misiones espaciales. Con el paso de los años, su experiencia técnica y capacidad de coordinación la llevaron a asumir responsabilidades cada vez más complejas dentro del programa Artemis, enfocado en el regreso de la humanidad a la Luna y en preparar futuras misiones a Marte. Como directora de Aterrizaje y Recuperación, Villarreal supervisa cada etapa posterior al amerizaje de la cápsula Orion. Esto incluye la localización de la nave, el despliegue del equipo de recuperación, la estabilización de la cápsula en el mar y la extracción segura de los astronautas. Además, coordina los entrenamientos con la NASA y la Marina de Estados Unidos, donde se simulan las maniobras en condiciones reales. Estas pruebas utilizan modelos representativos de Orion para ensayar todos los procedimientos que se aplicarán durante la misión. El objetivo es reducir riesgos y garantizar que la tripulación regrese a la Tierra en condiciones seguras, incluso ante escenarios climáticos o técnicos complejos. Antes de asumir su cargo actual, Villarreal fue subdirectora de flujo de la misión Artemis I. En esa posición participó en la integración del cohete SLS y de la nave Orion dentro del Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy. También trabajó en la División de Operaciones del Programa de la Estación Espacial Internacional, donde adquirió experiencia en coordinación de misiones, logística y operaciones técnicas de alto nivel. Su formación incluye estudios en ingeniería aeroespacial, además de una licenciatura en ciencias y una maestría del Instituto Tecnológico de Georgia, lo que consolidó su perfil dentro del sector espacial. Artemis II es la primera misión tripulada del programa y marca un paso decisivo en el regreso de astronautas a la órbita lunar. En este contexto, el rol de Villarreal cobra especial relevancia, ya que es responsable de garantizar la recuperación segura de la tripulación. Su equipo debe ejecutar un operativo milimétrico en el océano Pacífico, donde la cápsula Orion descenderá tras completar la misión. Desde ese momento, cada minuto será clave para asegurar la integridad de los astronautas y trasladarlos al buque de recuperación.