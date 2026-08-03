El presidente electo afirmó que buscará reducir el gasto de la ceremonia de investidura del próximo 7 de agosto, defendió su realización en Cali y explicó el impacto económico que espera generar en la ciudad.

La cuenta regresiva para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella continúa y uno de los temas que más ha generado debate es el costo de la ceremonia prevista para el próximo 7 de agosto. En una transmisión por redes sociales, el presidente electo defendió las decisiones adoptadas para el evento y aseguró que su administración buscará reducir al máximo el gasto público.

Durante su intervención, De La Espriella sostuvo que la ceremonia será más austera que la realizada en 2022, cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia. Según explicó, ya dio instrucciones para que no se utilice la totalidad del presupuesto destinado a la organización del acto protocolario.

Además de referirse a los costos, el mandatario electo justificó la decisión de trasladar la investidura a Cali, una medida con la que, afirmó, pretende impulsar la descentralización del país y generar beneficios económicos para la capital del Valle del Cauca.

Abelardo De La Espriella afirmó que su posesión presidencial será más económica

El presidente electo aseguró que el acto de posesión tendrá un costo inferior al registrado en la investidura presidencial de 2022. Aunque los contratos para la logística y la producción del evento fueron preparados por el gobierno saliente, explicó que solicitó que se reduzca la ejecución del presupuesto para convertir la ceremonia en un evento de carácter austero.

De acuerdo con los contratos publicados por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el presupuesto previsto para la organización de la posesión asciende a cerca de 5.950 millones de pesos. Sin embargo, De La Espriella insistió en que buscará ahorrar recursos y sostuvo que, de depender exclusivamente de su decisión, el gasto sería aún menor.

El presidente electo afirmó que buscará reducir el gasto de la ceremonia de investidura del próximo 7 de agosto, defendió su realización en Cali y explicó el impacto económico que espera generar en la ciudad. ChatGPT - creada con IA

¿Cuánto costó la posesión de Gustavo Petro y qué diferencia habrá con la de 2026?

Las cifras disponibles muestran que la ceremonia de posesión de Gustavo Petro tuvo un costo de 5.071 millones de pesos en 2022. Al actualizar ese valor con la inflación acumulada hasta 2026, el monto equivale aproximadamente a 6.777 millones de pesos, por lo que el presupuesto previsto para la nueva investidura representa un gasto inferior en términos reales.

Pese a ello, el mandatario electo reiteró que el objetivo es reducir aún más los costos finales. Según explicó, las instrucciones impartidas a la Secretaría General de la Presidencia buscan evitar que se ejecute la totalidad de los recursos asignados y demostrar un compromiso con el ahorro en el uso del dinero público.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella será en Cali?

De La Espriella defendió la decisión de realizar la ceremonia fuera de Bogotá y aseguró que se trata del inicio de una estrategia de descentralización que buscará fortalecer el desarrollo de las regiones. La investidura tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, convirtiéndose en un hecho inédito para este tipo de ceremonias presidenciales.

El presidente electo aseguró que el evento impulsará la economía local gracias a la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales, entre ellos delegaciones diplomáticas, empresarios, autoridades y representantes de medios de comunicación. También estimó que la actividad generará importantes ingresos para sectores como la hotelería, el turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios.

Abelardo De La Espriella también defendió la sede presidencial en Barranquilla

Durante la misma intervención, el mandatario electo respondió a las críticas por la adecuación de una sede permanente de la Presidencia en Barranquilla. Según explicó, no se está construyendo un nuevo edificio, sino adaptando una infraestructura ya existente para cumplir con las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, aseguró que las obras no se financiarán con recursos públicos. De acuerdo con sus declaraciones, los trabajos se realizan mediante aportes propios y donaciones de empresarios, por lo que insistió en que la iniciativa no representará una carga adicional para las finanzas del Estado.