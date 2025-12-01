El presidente Gustavo Petro sugirió este domingo que los diversos sectores políticos de Venezuela se reúnan en la ciudad de Cartagena como espacio neutral para negociar a fondo la crisis venezolana. (Fuente: Archivo)

El presidente Gustavo Petro planteó una nueva alternativa diplomática frente a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El mandatario colombiano propuso que Cartagena sea sede de un eventual encuentro entre los distintos sectores políticos venezolanos, luego de que Donald Trump confirmara una conversación telefónica con Nicolás Maduro.

El pronunciamiento del jefe de Estado colombiano se produjo en su cuenta oficial de X, donde insistió en que la salida a la crisis venezolana debe surgir de un proceso de diálogo interno, con participación de todas las corrientes políticas y sin intervenciones externas.

Su planteamiento busca ofrecer un espacio neutral para facilitar negociaciones en un momento marcado por declaraciones cruzadas, movimientos militares en la región y nuevas incertidumbres diplomáticas.

Petro ofrece Cartagena como sede para un diálogo entre sectores venezolanos

El presidente Gustavo Petro sostuvo que la única salida viable para la crisis política venezolana es que los propios actores del país conversen entre sí. En ese contexto propuso que el encuentro pueda realizarse en Caracas o en Cartagena, sugerida como sede neutral para facilitar conversaciones formales.

En su mensaje señaló: “Los venezolanos, en sus diferentes posiciones y en su propia diversidad, deben reunirse (…) ofrezco Cartagena para que encuentren caminos para profundizar la democracia”. La propuesta busca habilitar un espacio multilateral que permita un proceso de concertación entre sectores con profundas diferencias políticas.

La propuesta de Petro rechaza la intervención militar y apuesta por una salida negociada desde Venezuela. Fuente: EFE Mauricio Dueñas Castañeda

Para el mandatario, cualquier intervención externa solo agudiza la crisis. Por ello insistió en que el diálogo debe construirse desde el interior de Venezuela, con acompañamiento internacional, pero sin restricciones impuestas desde otros gobiernos.

El contexto: Trump confirma conversación con Maduro en medio de tensiones diplomáticas

La iniciativa de Petro se dio horas después de que Donald Trump confirmara, desde el Air Force One, que sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro. El presidente estadounidense evitó entregar detalles sobre el contenido del diálogo y afirmó que “fue una llamada telefónica… no diría que salió bien ni mal”.

El anuncio generó especulación debido a que Trump también había respaldado la instrucción de considerar cerrado el espacio aéreo venezolano, lo que motivó preguntas sobre una posible intensificación del conflicto bilateral. Consultado al respecto, el mandatario estadounidense respondió: “No le des ninguna interpretación”.

El presidente Petro ya había cuestionado públicamente la legalidad internacional de esa decisión, preguntando “bajo qué norma” un país podría cerrar el espacio aéreo de otro. También pidió claridad a organismos como la OACI sobre los límites jurídicos en este tipo de medidas.

Reacciones desde Venezuela y advertencias ante la OPEP

Mientras se conocían las declaraciones de Trump, el gobierno venezolano emitió pronunciamientos paralelos. Nicolás Maduro aseguró que Venezuela viviría “las mejores navidades”, pero también divulgó una carta dirigida a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la que denunció una supuesta “agresión” de Estados Unidos.

El documento, leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, afirmó que cualquier acción militar desde Washington podría afectar la estabilidad del mercado energético internacional y que Estados Unidos buscaría apoderarse de las reservas petroleras venezolanas.

En paralelo, el senador estadounidense Markwayne Mullin aseguró en una entrevista que a Maduro se le habría ofrecido abandonar Venezuela e instalarse en Rusia u otro país, aunque estas afirmaciones no fueron detalladas por la Casa Blanca.

Petro insiste en la necesidad de un diálogo interno para superar la crisis

La propuesta de utilizar Cartagena como sede de negociación reafirma la postura del presidente Petro sobre la necesidad de un diálogo entre sectores venezolanos con garantías y sin interferencias externas. Para el mandatario, un proceso inclusivo y plural es fundamental para avanzar hacia una “democracia profunda y multicolor”.

El ofrecimiento quedó abierto como una opción diplomática en un escenario en el que coinciden tensiones bilaterales, denuncias en foros internacionales y señales contradictorias entre Caracas y Washington. Petro reiteró que la alternativa del diálogo interno es la única vía para la estabilidad institucional y la reconstrucción democrática en Venezuela.